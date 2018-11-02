Житель Новомосковска во время ссоры случайно убил знакомого

Новомосковским отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, вечером 22 октября в подъезде одного из домов, расположенных на Рязанском шоссе, мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, ударил потерпевшего кулаком по голове – тот упал и ударился головой о пол, получив черепно-мозговую травму.

Потерпевший был доставлен в одно из медицинских учреждений города, где скончался неделю спустя. Подозреваемый в совершении преступления допрошен, он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.