Фото отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В Тульской области «Рено Логан» вылетел в кювет
Медики оказали водителю помощь на месте.
31 октября в 13.30 в Ясногорском районе на 19-м километре автодороги «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес» произошло ДТП: автомобиль «Рено Логан» под управлением 57-летнего мужчины вылетел к кювет.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
В результате ДТП водитель получил различные травмы. Медики оказали ему помощь на месте, после чего отпустили домой.
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