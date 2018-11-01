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В Тульской области «Рено Логан» вылетел в кювет
Фото отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Тульской области «Рено Логан» вылетел в кювет

Медики оказали водителю помощь на месте.

31 октября в 13.30 в Ясногорском районе на 19-м километре автодороги «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес» произошло ДТП: автомобиль «Рено Логан» под управлением 57-летнего мужчины вылетел к кювет.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП водитель получил различные травмы. Медики оказали ему помощь на месте, после чего отпустили домой.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:46 +2
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Место
Ясногорский районТульская область

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