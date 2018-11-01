В Тульской области «Рено Логан» вылетел в кювет

Фото отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

31 октября в 13.30 в Ясногорском районе на 19-м километре автодороги «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес» произошло ДТП: автомобиль «Рено Логан» под управлением 57-летнего мужчины вылетел к кювет.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП водитель получил различные травмы. Медики оказали ему помощь на месте, после чего отпустили домой.