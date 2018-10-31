В Киреевске ремонтируют лицей и детский сад

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Киреевске на 65% выполнен капитальный ремонт лицея и детского сада №2 «Солнышко». Уже сейчас заменены кровля, система отопления, водоснабжения и канализации, утеплен и отремонтирован фасад, заменены окна и двери.

Подготовка к ремонту началась еще в прошлом году, тогда специалисты обследовали строение и коммуникации, составили перечень работ. Приступили к их выполнению в мае 2018 года.

Объем оказался настолько большим, что ремонт затянулся более чем на полгода.

Игорь Цховребов – Школа построена в 1979 году, это не самое старое образовательное учреждение в районе, но его было необходимо привести в нормативное состояние, – поясняет глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов. – При обследовании стен, фундамента и ограждающих конструкций не было выявлено отклонений, а значит, здание прослужит еще долгие годы. Сейчас наша задача сделать его современным и комфортным для учеников.

В рамках капитального ремонта здания школы проведена перепланировка спортивного и актового зала, мастерских для уроков технологии, столовой, медицинского кабинета, санузлов.

Организованы пространства для малого спортивного зала и конференц-зала. Предполагается оснащение школы новейшим учебным оборудованием и мебелью. Закуплены 15 кабинетов начальных классов, оснащенных современной функциональной мебелью, кабинеты технологии, изобразительного искусства, музыки, ОБЖ, русского языка и математики, истории и обществознания, химии, физики. Для актового зала приобретено новое проекционное, вокальное и звуковое оборудование.

Ирина Токарева – Сейчас ученики лицея и воспитанники детского сада распределены в другие образовательные учреждения, и они очень ждут возвращения в родные стены. Раньше у нас в школе были проблемы с отоплением, протекала кровля, а теперь мы видим, как всё преображается, – говорит директор Киреевского центра образования №2 Ирина Токарева. – Мы благодарны за такую поддержку нашей школы!

Сейчас рабочие приступают к заливке полов и чистовой отделке кабинетов, параллельно идет закупка мебели. Срок исполнения контракта – 1 декабря.

Напомним, на плохое состояние лицея и детского сада №2 «Солнышко» Алексею Дюмину пожаловались родители воспитанников. На капитальный ремонт детского сада потребовалось 80 миллионов рублей, на ремонт лицея – 140 миллионов рублей. Всё это внебюджетные средства, которые были найдены при содействии губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Благотворителями стало АО «Транснефть – Верхняя Волга». Сейчас эта компания пристально следит за ходом выполнения всех работ и соблюдением сроков контракта.