С 1 января в России исчезнут дачи

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Теперь все загородные участки будут разделены на садовые и огородные. Причем строительство жилых домов разрешат только на садовых участках.

С 1 января 2019 года в России вступит в силу новый «дачный» закон, сообщает «Коммерсантъ». Согласно документу, все загородные участки будут разделены на садовые и огородные.

Огородные предназначены только для ведения личного подсобного хозяйства. На них можно возводить лишь хозпостройки для хранения урожая и хозинвентаря.

А вот на садовых будет разрешено строительство жилых домов, в которых можно будет прописаться.

По сути, прописаться на даче можно было и раньше, но для этого приходилось через суд доказывать, что другого места регистрации у человека нет. По новому закону достаточно принести выписки из ЕГРН в местное отделение полиции, правда, только в том случае, если дом зарегистрирован. На сегодняшний день у многих дачников из документов только членская книжка садоводческого общества, но она не дает прав ни на землю, ни на строения.

Чтобы доказать свои права, необходимо обратиться в Росреестр с соответствующими документами. Это могут быть решения о предоставлении земельного участка органов местного самоуправления, исполкома горсовета, местной администрации 90-х годов прошлого столетия.

Если жилой дом стоит на огородном участке, его необходимо зарегистрировать до 1 января, иначе застройку могут признать незаконной и заставить снести.

Также с 1 января товариществам запретят устанавливать шлагбаумы и вводить плату за проезд на территорию.