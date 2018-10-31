Вор, грабитель и насильник из Донского отправится за решётку на восемь лет

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28-летнему мужчине, обвиняемому сразу в нескольких преступлениях.

Злоумышленник совершил кражу, грабеж с незаконным проникновением в жилище с применением насилия, насильственные действия сексуального характера и изнасилование, соединенные с угрозой убийством. Также ему вменялось незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 14 на 15 августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился совместно со своей знакомой возле квартиры женщины в Донском. Когда она открыла дверь, обвиняемый втолкнул её внутрь и потребовал отдать ему обручальное кольцо и кулон. Жертва не подчинилась – тогда мужчина изнасиловал её и отобрал украшения. После этого, угрожая убийством, избил женщину и совершил насильственные действия сексуального характера, а затем ещё раз изнасиловал.

В ходе следствия выяснилось, что за два месяца до этого злоумышленник обокрал своих знакомых, забрав мобильный телефон, зарядное устройство десять тысяч рублей. Кроме того, в ходе обыска у него были изъяты несколько боевых патронов калибра 7,62 мм. По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима.