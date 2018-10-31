Большие данные для больших задач. Как в Туле применяют новые технологии

Сегодня аналитика больших данных востребована у городских и районных администраций

Термин «большие данные» или Big data впервые появился в 2008 году.

Впервые этот термин употребил редактор британского журнала в материале про взрывной рост объемов цифровой информации. Что же означает это понятие?

По сути, оно характеризует два простых действия: хранение и обработка данных.

И именно обработка — анализ цифровой информации, позволяет прогнозировать различные процессы. Если говорить проще, на примере бизнеса: компании — смогут знать, что хотят клиенты и отвечать этим требованиям.



На конференции «ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение», которая прошла в Туле 25 октября, представители Tele2 рассказали про развитие проектов больших данных в компании.

Интересно, что аналитику Big data оператор применяет не только

для решения собственных задач. Руководитель службы внедрения и технологического развития продуктов Big Data Tele2 Александр Сафонов рассказал, что сегодня аналитика больших данных востребована у городских и районных администраций. И более того — компания видит рост интереса к этому направлению.

Руководитель службы внедрения и технологического развития продуктов Big Data Tele2:

Александр Сафонов - Предоставляя эти сведения, Tele2 вносит свой вклад в развитие городской инфраструктуры и объектов туризма. В прошлом году на основании Big Data мы готовили для Департамента информационных технологий Москвы ежемесячный отчет о динамике передвижения населения, который использовался при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Это дало возможность властям реализовать концепцию «умного» города: планировать парковки, маршруты общественного транспорта, остановки, детские сады и другие объекты.

Мы узнали, как готовили данные для Департамента И. Т. в столице. По словам Александра, оператор наложил маршруты перемещения групп абонентов на карту города. Это позволило увидеть, как увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, автодороги, железные дороги и метро.



- Особенно хочется подчеркнуть, что для анализа мы используем обезличенный трафик на основе алгоритмов, работающих на больших числах, — подчеркнул Александр Сафонов.



Также потребителями аналитики больших данных Tele2 являются коммерческие организации и, прежде всего, банки. Tele2 предоставляет им онлайн-сервисы, позволяющие оперативно принимать решение по заявкам клиентов. Это удобно и заемщику, и банку.

А как Big Data применяют в Тульской области?

Интересной аналитикой на конференции поделился директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. По данным оператора регионы, расположенные вокруг Московской области, являются популярными направлениями для деловых и летних поездок у жителей столицы. С июня по август их посетили более 3 млн москвичей. При этом, почти треть всех путешествий пришлась на Тульскую область.



На фото Денис Маликов



Опираясь на эти и другие исследования Big Data, оператор Tele2 разработал стратегию развития сети в нашем регионе. Особое внимание компания уделила тем локациям, куда чаще всего приезжают туристы. А кроме того усовершенствовала сеть в крупных населенных пунктах, где проживает большая часть клиентов.



Таким образом, с октября 2017 года Tele2 запустила интернет 3G/4G в городе Чекалин и 66 селах. Сеть 3G была развернута еще в 7 поселках. Эти населенные пункты расположены в 21 районе. И сегодня интернет 3G оператора доступен уже для 95% населения, а 4G — для 93%.



Работы по совершенствованию покрытия затронули и Большую Тулу: была введена в эксплуатацию новая базовая станция 3G/4G в селе Высокое, усилен сигнал сети в поселках Скуратово и Ленинский, а также на 14 улицах города.

В области скорость интернета была увеличена в поселке Заокский и 8 городах — Алексин, Донской, Ефремов, Киреевск, Новомосковск, Узловая, Щекино и Ясногорск.



Как результат, объем интернет-трафика в сети Tele2, который ежемесячно качают туляки, с октября прошлого года вырос в 1,5 раза. А каждый пятый абонент оператора на замену простому телефону купил себе современный смартфон.



Что и говорить, большие данные позволили решить большие проекты. Ведь сегодня интернет — это не только средство развлечения, но и технология, позволяющая учится, работать и быть на связи с близкими. И теперь благодаря аналитике Big Data жители более чем 70 областных населенных пунктов получили новые современные возможности в Сети.