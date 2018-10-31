Смертельное ДТП с автобусом под Богородицком: возбуждено уголовное дело

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По факту ДТП, которое произошло 30 октября в Богородицком районе, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, в 8.37 в селе Ломовка опрокинулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Богородицк — Щеглы». В момент ДТП в салоне находились 10 человек.

В аварии погиб 41-летний учитель истории и обществознания Ломовской сельской школы. Еще три человека получили серьезные травмы. Семье погибшего администрация МО Богородицкий район окажет материальную помощь.

По версии следователей, водитель автобуса ПАЗ на повороте не справился с управлением на скользкой дороге.

Расследование уголовного дела находится на контроле Богородицкой межрайонной прокуратуры.