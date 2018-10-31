Фото очевидца
На улице Советской в Туле Kia Optima столкнулась с маршруткой
Из-за ДТП затруднено движение трамваев в обе стороны. Никто серьёзно не пострадал.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Советской, в районе Большого универмага, столкнулись Kia Optima и маршрутный микроавтобус Ford. Судя по всему, водитель седана при перестроении не заметил маршрутку.
Информации о пострадавших нет, но участники ДТП перегородили дорогу – из-за этого образовалась внушительная пробка, а движение трамваев в обе стороны полностью парализовано.
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