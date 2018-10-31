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На улице Советской в Туле Kia Optima столкнулась с маршруткой
Фото очевидца

На улице Советской в Туле Kia Optima столкнулась с маршруткой

Из-за ДТП затруднено движение трамваев в обе стороны. Никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Советской, в районе Большого универмага, столкнулись Kia Optima и маршрутный микроавтобус Ford. Судя по всему, водитель седана при перестроении не заметил маршрутку.

Информации о пострадавших нет, но участники ДТП перегородили дорогу – из-за этого образовалась внушительная пробка, а движение трамваев в обе стороны полностью парализовано.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +2
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