На улице Советской в Туле Kia Optima столкнулась с маршруткой

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Советской, в районе Большого универмага, столкнулись Kia Optima и маршрутный микроавтобус Ford. Судя по всему, водитель седана при перестроении не заметил маршрутку.

Информации о пострадавших нет, но участники ДТП перегородили дорогу – из-за этого образовалась внушительная пробка, а движение трамваев в обе стороны полностью парализовано.