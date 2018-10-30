Туляки увидят картины из фондов музея-заповедника «Царицыно»

В ноябре в Туле откроются две выставки в рамках проекта музея-заповедника «Царицыно» «Люди должны быть разными. Путешествие».

Основная выставка будет размещена со 2 ноября по 2 декабря в Выставочном зале (Красноармейский проспект, 16). Здесь будут представлены более 60 работ самых ярких художников второй половины XX века — мастеров наивного искусства: Ивана Никифорова, Анны Дикарской и др. Также в экспозицию войдут живопись, рисунки и керамика из фондов Тульского областного художественного музея.

Наряду с предметами из музейных фондов зрителям представят произведения из керамики и рисунки, выполненные студентами Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

По мнению организаторов, такое выставочное решение позволяет обозначить крайне важную задачу: продемонстрировать тотальность искусства, показать, что оно является территорией единства людей, чьё мировоззрение выходит за рамки того, что принято считать нормой.

Вторая часть экспозиции будет посвящена именно теме инклюзии. Выставка откроется в творческом индустриальном кластере «Октава» (ул. Каминского, 24) 2 ноября и продлится до 18 декабря.

К выставке подготовлена обширная программа кураторских экскурсий, лекций о наивном искусстве и мифотворчестве, его проявлениях в разных сферах жизни. Запланирован круглый стол и паблик-токи, посвящённые разным аспектам инклюзии, а также спектакль Творческого объединения мастерских Голомазова «Особые люди».