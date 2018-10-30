новости
новости
Регистрация
Туляки увидят картины из фондов музея-заповедника «Царицыно»
Картина Ивана Никифорова «Красная площадь в 1918 году».

Туляки увидят картины из фондов музея-заповедника «Царицыно»

В экспозицию войдут более 60 работ ярких художников XX века, посвященные наивному искусству.

В ноябре в Туле откроются две выставки в рамках проекта музея-заповедника «Царицыно» «Люди должны быть разными. Путешествие».

Основная выставка будет размещена со 2 ноября по 2 декабря в Выставочном зале (Красноармейский проспект, 16). Здесь будут представлены более 60 работ самых ярких художников второй половины XX века — мастеров наивного искусства: Ивана Никифорова, Анны Дикарской и др. Также в экспозицию войдут живопись, рисунки и керамика из фондов Тульского областного художественного музея.

Наряду с предметами из музейных фондов зрителям представят произведения из керамики и рисунки, выполненные студентами Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

По мнению организаторов, такое выставочное решение позволяет обозначить крайне важную задачу: продемонстрировать тотальность искусства, показать, что оно является территорией единства людей, чьё мировоззрение выходит за рамки того, что принято считать нормой.

Вторая часть экспозиции будет посвящена именно теме инклюзии. Выставка откроется в творческом индустриальном кластере «Октава» (ул. Каминского, 24) 2 ноября и продлится до 18 декабря.

К выставке подготовлена обширная программа кураторских экскурсий, лекций о наивном искусстве и мифотворчестве, его проявлениях в разных сферах жизни. Запланирован круглый стол и паблик-токи, посвящённые разным аспектам инклюзии, а также спектакль Творческого объединения мастерских Голомазова «Особые люди».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:42 0
Другие статьи по темам
Событие
Выставкипроектинклюзияаутизмнаивное искусствосовместный проектмузей-заповедник Царицыно
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области столкнулись два грузовика
В Тульской области столкнулись два грузовика
В Туле почтили память жертв политических репрессий
В Туле почтили память жертв политических репрессий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.