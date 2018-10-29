В Туле из-за самовольной замены газовой колонки 40 квартир остались без газа

Житель одной из квартир перепутал газовый и водопроводный шланги.

28 октября в Центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Тулагоргаз» жители дома №36 по ул. Галкина сообщили об отсутствие газа в газовых приборах. Прибывшие на место специалисты выяснили, что газовая разводка в четвертом и пятом подъездах залита водой.

Для безопасности газоснабжение было приостановлено, при проведении ремонтных работ газовики слили из газопровода около 30 литров воды.

Проверка газового оборудования показала, что житель одной из квартир самовольно устанавливал газовую колонку и перепутал газовый и водопроводный шланги.

– Самовольный ремонт и самовольный монтаж газового оборудования могут повлечь тяжелые последствия, в том числе и человеческие жертвы. Поэтому мы в очередной раз обращаем особое внимание: работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только специалисты специализированных организаций, — рассказал начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов.

В пресс-службе горгаза сообщили, что в квартире виновника газовое оборудование отключено от газа. В доме восстанавливают газоснабжение.

Виновнику инцидента предстоит оплатить проведение аварийно-восстановительных работ и пуск газа. Сумма ущерба составит порядка 20 тысяч рублей.