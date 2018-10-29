Скончался тульский политик Николай Матвеев
Ему было 69 лет.
После тяжелой болезни скончался политик Николай Александрович Матвеев. Он не дожил до своего 70-летия всего три дня. Об этом сообщают тульские СМИ. Николая Александровича похоронят на сельском кладбище села Сныхово рядом с его матерью.
Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким Николая Матвеева.
Николай Матвеев работал шлифовщиком на Тульском машиностроительном заводе, слесарем на Тульском оружейном заводе, помощником Полномочного Представителя