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Скончался тульский политик Николай Матвеев

Скончался тульский политик Николай Матвеев

Ему было 69 лет.

После тяжелой болезни скончался политик Николай Александрович Матвеев. Он не дожил до своего 70-летия всего три дня. Об этом сообщают тульские СМИ. Николая Александровича похоронят на сельском кладбище села Сныхово рядом с его матерью.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким Николая Матвеева.

 

Николай Матвеев работал шлифовщиком на Тульском машиностроительном заводе, слесарем на Тульском оружейном заводе, помощником Полномочного Представителя Президента РФ в Тульской области, помощником депутата Государственной Думы Федерального РФ, главным специалистом по работе с населением в Главном управлении муниципального жилищного хозяйства г. Тулы. С 2001 г. работал в управлении по связям с органами местного самоуправления и общественными организациями аппарата администрации Тульской области. С октября 2014 года занимал пост заместителя председателя главы Белевского района.

сегодня, в 10:21 +3
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