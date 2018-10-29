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Похищение предпринимателя в Туле: преступники потребовали выкуп в 4 млн рублей

Похищение предпринимателя в Туле: преступники потребовали выкуп в 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация приготовления к похищению человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

По версии следствия, обвиняемые готовились похитить предпринимателя. Они нашли исполнителя преступления, которым выступил оперативный сотрудник УУР УМВД России по Тульской области в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

Утром 26 октября при встрече исполнитель заверил заказчиков, что мужчина похищен. В качестве доказательства он предъявил им паспорт и два мобильных телефона потерпевшего.

За похищенного человека преступники планировали получить выкуп от родственников в размере
4 000 000 рублей. Исполнителю с этих денег полагался миллион.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УУР УМВД России по Тульской области.

– Обвиняемыми по уголовному делу являются 31-летний и 32-летний мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. На основании ходатайства следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +3
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