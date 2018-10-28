Фото из архива Myslo.
За порядком в Туле проследит дежурный
Ответственным назначен Василий Ростовцев.
28 октября в Туле дежурит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Ростовцев Василий Владимирович.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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