За порядком в Туле проследит дежурный

Фото из архива Myslo.

28 октября в Туле дежурит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Ростовцев Василий Владимирович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.