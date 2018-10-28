До конца 2019 года в каждой детской поликлинике Тульской области появится отделение «Здоровое детство»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тем самым будут разделены потоки здоровых и больных детей, сократится время на проведение профилактических осмотров.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил поликлинику «Здоровое детство» в Узловой.

По поручению главы региона было принято решение привлечь внебюджетные источники финансирования для реализации проекта «Бережливая поликлиника» в поликлинике здорового ребенка детской поликлиники № 1 Узловской районной больницы. В мае между Фондом развития Тульской области «Перспектива», больницей и подрядчиком был подписан договор на выполнение капитальных работ по ремонту.

Алексей Дюмин осмотрел зону регистратуры, кабинеты педиатра, функциональной диагностики и врачей-специалистов, офтальмолога и комнату кормления.

Губернатор задал министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову вопрос: планируется ли в дальнейшем опыт этой поликлиники тиражировать в других учреждениях.

Андрей Третьяков отметил, что до конца 2019 года в каждой детской поликлинике области появится отделение «Здоровое детство».

Тем самым будут разделены потоки здоровых и больных детей, сократится время на проведение профилактических осмотров.

Кроме того, продолжится укрепление материально-технической базы детских поликлиник в рамках ведомственной целевой программы. Софинансирование мероприятий осуществляется из федерального бюджета и бюджета Тульской области. Выполнение программы позволит дооснастить детские поликлиники современным медицинским оборудованием и повысить комфортность пребывания в них родителей с детьми.

Врио главного врача Узловской районной больницы Николай Русаков сообщил, что всего в районе 14423 ребенка. Из них более 600 в возрасте до 1 года. Основная задача поликлиники — профилактическая работа с детьми. К ней относятся осмотры, диспансеризация и вакцинация, а также координация работы медицинских кабинетов в школах и детских садах. Особое внимание уделяется детям до года. Раньше в поликлинике не было отапливаемая колясочная, при ремонте она была оборудована.

Алексей Дюмин отметил, что развитие детского здравоохранения — одна из главных задач, стоящих перед регионом. Ее важность подчеркнул Президент России Владимир Путин в майском Указе этого года.