Место гибели советских воинов в Тульской области засыпали мусором

Произошло это около деревни Ново-Яковлевка под Новомосковском.

На днях жители деревни Ново-Яковлевка обнаружили свалку и обратились в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита». Представители организации выехали на место.

При осмотре территории информация подтвердилась. Также выяснилось, что свалка образовалась прямо на месте гибели советских воинов.

Рассказывает председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов:

Вадим Баранов – 76 лет назад именно эта небольшая деревушка пережила один из самых трагичных дней в своей истории. Здесь на позициях немецкой 29-й моторизованной пехотной дивизии прорывалась из окружения советская 239-я стрелковая дивизия. В ходе тяжёлого рукопашного боя ночью 27 ноября в Ново-Яковлевке с большими для немцев потерями сибирякам удалось прорваться значительными силами на восток. Но из окружения вышли не все.

Поисковые работы на месте боев проходили в этом году в феврале. Крупномасштабную экспедицию по эксгумации останков бойцов Красной армии проводили Союз поисковых отрядов и Станичное казачье общество «Станица «Спасская», а также поисковый отряд «Д.О.Н.» (Новомосковск). Результатом их работы стала эксгумация останков 63-х красноармейцев. Вместе с останками были найдены каски, обувь, части амуниции и ремней. Из восьми найденных капсул по расшифрованным запискам были идентифицированы пятеро красноармейцев 239-й стрелковой дивизии, погибших 27 ноября 1941 года.

В мае их останки были перезахоронены в братской могиле на мемориале в Ново-Яковлевке.

Сейчас же на месте гибели бойцов образовалась свалка. Судя по всему, отходы появились здесь при капитальном ремонте конкретной квартиры. Среди бытовых и строительных отходов представители «Экологической защиты» обнаружили чеки и квитанции, благодаря которым, возможно, получится установить виновных.

«Экологическая защита» направила запросы и письма в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, новомосковскую прокуратуру, а также администрацию г. Новомосковска с просьбой установить виновных и ликвидировать образовавшуюся свалку.