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Житель Гомеля уехал на заработки в Тулу и пропал

Житель Гомеля уехал на заработки в Тулу и пропал

Сообщается, что Рустам Гафиятуллин ушел со строительного объекта в пос. Северная Мыза в неизвестном направлении.

В Туле разыскивается 30-летний Рустам Гафиятуллин, житель Гомеля, который приехал в оружейную столицу на заработки. 27 сентября мужчина ушел со строительного объекта в пос. Северная Мыза в рабочей одежде, без документов и не вернулся. Последний раз на связь он выходил 30 сентября.

Особые приметы: шрам на шее спереди, татуировка на предплечье в виде крестоносца с мечом.

Приметы: рост 170 см, спортивное телосложение, волосы каштанового цвета, короткая стрижка, карие глаза.

Был одет: черная куртка, спортивные штаны темного цвета со светлыми полосами по бокам, светлые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о местоположении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8 (0232)70-41-28, +375-29-534-89-75 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:10 +1
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