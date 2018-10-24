Звезда сериала «Глухарь» посетила базу тульского ОМОНа

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Актёры театра и кино, отец и сын Алексей и Игорь Огурцовы вместе со звездой сериалов «Глухарь», «Карпов» и «Пятницкий» Викторией Тарасовой посетили базу ОМОНа Управления Росгвардии по Тульской области.

Вместе с начальником Управления полковником Олегом Петриком артисты возложили цветы к стеле памяти погибших сотрудников, осмотрели расположение ОМОНа, посетили стрелковый тир.

Затем состоялся творческий вечер для тульских спецназовцев. Артисты рассказали о своей работе, обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи.

Виктория Тарасова призналась, что ей всегда приятно встречаться с теми, кто стоит на страже спокойствия и порядка:

– Вы работаете во благо Родины, защищаете ее интересы и целостность. Спасибо вам за мирное небо и покой.

«Есть сложные профессии, которые нужно выбирать сердцем, профессия защищать родину – одна из важных и сложных на мой взгляд. Мы гордимся вами. Для этого существует наша профессия – мы воплощаем в театре и кино подвиги, которые вы совершаете», – сказал Алексей Огурцов.

Олег Петрик поблагодарил артистов за визит и отметил, что такие вечера поднимают боевой дух бойцов, которые защищают нашу страну.