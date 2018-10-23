В следующем году на озеленение Тулы потратят больше 30 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Об этом стало известно на заседании рабочей группы Штаба по стратегическому развитию областного центра.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин рассказал, что в этом сезоне работы по озеленению ещё не завершены – будет высажено около 700 деревьев, более 8000 кустарников, более 50?тысяч луковичных и многолетних цветов.

За весну и лето в Туле посадили 687 деревьев, 10596 кустарников, 366886 цветов, обустроили 14 цветочных композиций, установили 16 эколавок с цветами. Также уложен газон площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Работа по озеленению областного центра продолжится в 2019 году – на эти цели планируют направить около 31,5 млн рублей. Планируется посадить 420 деревьев, более 15 тысяч кустарников, более 132 тысяч однолетников, более 8 тысяч многолетников, около 157 тысяч луковичных. Также будет установлено 100 вазонов со сменными цветочными композициями.