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В следующем году на озеленение Тулы потратят больше 30 млн рублей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В следующем году на озеленение Тулы потратят больше 30 млн рублей

Об этом стало известно на заседании рабочей группы Штаба по стратегическому развитию областного центра.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин рассказал, что в этом сезоне работы по озеленению ещё не завершены – будет высажено около 700 деревьев, более 8000 кустарников, более 50?тысяч луковичных и многолетних цветов. 

За весну и лето в Туле посадили 687 деревьев, 10596 кустарников, 366886 цветов, обустроили 14 цветочных композиций, установили 16 эколавок с цветами. Также уложен газон площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Работа по озеленению областного центра продолжится в 2019 году – на эти цели планируют направить около 31,5 млн рублей. Планируется посадить 420 деревьев, более 15 тысяч кустарников, более 132 тысяч однолетников, более 8 тысяч многолетников, около 157 тысяч луковичных. Также будет установлено 100 вазонов со сменными цветочными композициями.  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +2
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