Тульские полицейские нашли в Центральном округе три «резиновые квартиры»

Их владельцы фиктивно зарегистрировали у себя больше 120 иностранцев.

Тульские полицейские продолжают работу по выявлению фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за минувшие сутки в Центральном округе областной столицы участковые уполномоченные зафиксировали три таких случая.

Владельцы трёх квартир суммарно поставили на учёт 122 иностранца. Никому из граждан других государств не были предоставлены фактические места для проживания. Все трое фигурантов признались в нарушении закона. Полицейские выясняют все детали происшествий.