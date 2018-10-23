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Центр Тулы замер в пробке из-за нескольких ДТП

Центр Тулы замер в пробке из-за нескольких ДТП

Движение затруднено на проспекте Ленина и прилегающих улицах.

В центре города осложнена дорожная обстановка – по данным сервиса «Яндекс Пробки», на отдельных участках образовались заторы в 8 баллов из 10 возможных.

Практически полностью замерла улица Советская, скорость движения по проспекту Ленина от улицы Первомайской до Зеленстроя не превышает 5 км/ч. Пробки также есть на улице Староникитской и Новомосковском шоссе.

Одной из причин заторов стали несколько мелких ДТП – на улицах Советской, Староникитской и Болдина, проспекте Ленина, Новомосковском шоссе.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 +7
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