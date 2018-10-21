Всё об имущественных налогах: Туляков приглашают на день открытых дверей в ФНС

Когда уплатить налоги? Кому положены льготы? Что делать, если вам не пришло налоговое уведомление?

9 и 10 ноября налоговые инспекции Тульской области ждут всех желающих на Всероссийскую акцию «День открытых дверей», которая ежегодно проводится накануне наступления срока уплаты имущественных налогов.

В этом году граждане обязаны заплатить имущественные налоги (на имущество, землю и транспорт) за 2017 год в срок не позднее 3 декабря.

В Дни открытых дверей посетители налоговых органов смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, не получившие или утратившие налоговые уведомления смогут получить их дубликаты или подать заявления об уточнении своих обязательств, сообщить о неточности в сведениях, а также представить документы, подтверждающие право на льготу.

Каждый сможет подключиться к самому востребованному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предоставляющему широкий спектр услуг для виртуального общения с налоговой службой.

Адреса инспекций можно узнать на сайте ФНС России в рубрике «Контакты и обращения».

Прием граждан будет проходить 9 ноября с 8.00 до 18.00, 10 ноября — с 10.00 до 15.00.

Всю необходимую информацию можно получить по бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22.