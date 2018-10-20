В Туле в аварийном памятнике архитектуры обнаружен «детский сад» для малышей мигрантов

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Во время проверки прибывания мигрантов в Туле на ул. Пирогова была обнаружена квартира, где находились шестеро малолетних детей без взрослых.

Проверку проводили полицейские во взаимодействии с Росгвардией. Сотрудники правоохранительных органов в рамках масштабной проверки обошли торговые ряды, а также жилые дома, чтобы найти всех мигрантов. В доме №11 на ул. Пирогова были обнаружены шестеро малолетних детей . Они находились без присмотра взрослых.

Родители всех малышей – мигранты, они снимали комнаты в этом доме. Выяснилось, что дети систематически оставались одни, пока папы и мамы работали. За младшими в это время присматривала самая старшая девочка. Но помимо того, что все малолетние находились часто без присмотра совершеннолетних, у правоохранительных органов вопросы вызвали условия их проживания.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что сотрудники ведомства, отвечающие за соблюдением прав несовершеннолетних, начали проверку по данному факту.

Дом №11 – памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Здание было построено еще в XVIII веке, а в 1893 году в нем открылась Тулубьевская земская школа. В 1991 году здание было внесено в реестр памятников, а также охранных зон Тулы.

Видимо, на этом вся работа чиновников и завершилась. Дом, являясь памятником регионального значения и относящийся к муниципальной собственности Тулы, десятки лет не видел ремонта.

За это время полы и потолки сгнили, проводка пришла в негодность, а в комнатах - постоянная сырость и плесень.

Инна Шувалова приехала в Тулу в 90-х годах. Тогда она и получила квартиру в доме 11 на улице Пирогова.

– Оконные рамы давно прогнили и часто открываются порывом ветра. Потолки в коридоре грозят обрушением, мы их подперли брусками, но теперь даже новую мебель не можем занести в квартиру – она не проходит по габаритам. А сдвинуть подпорку боимся. Так и стоит на складе уже месяц наша покупка, – рассказывает Инна.

Стены дома покрыты широкими трещинами, чтобы в них не задувал ветер, они заполнены монтажной пеной. На полу в качестве покрытия куски деревяшек, накрытые линолеумом.

Лестница на второй этаж шатается так, что страшно по ней идти.

– Канализации у нас нет, туалет на улице. И это муниципальная квартира! Ремонт своими силами кое-какой сделали, но этого не достаточно. Из-за постоянной сырости у нас бытовая техника ломается, а мебель гниет. Обращались в администрацию, чтобы нас расселили, но нам ответили, что наш дом в программу не попал. Соседний дом расселяют, а наш нет. Хотя наш намного аварийнее, чем тот, – добавляет Инна.

В доме сейчас занято жильцами три квартиры по соцнайму, еще три сдаются в аренду. В последних живут семьи мигрантов. Но на соседей Инна не жалуется.

– У нас как-то случился пожар и именно мигранты вовремя заметили огонь. Иначе весь дом бы сгорел, – поясняет женщина. – Кафе через дорогу, конечно, мешает, посетители шумят. Но, в целом, ничего не могу сказать плохого про иностранных граждан.

Условия, в которых дети живут в разваливающемся муниципальном жилье, видимо, никто до вчерашнего дня не проверял.