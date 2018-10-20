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В Туле в аварийном памятнике архитектуры обнаружен «детский сад» для малышей мигрантов
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В Туле в аварийном памятнике архитектуры обнаружен «детский сад» для малышей мигрантов

Во время проверки прибывания мигрантов в Туле на ул. Пирогова была обнаружена квартира, где находились шестеро малолетних детей без взрослых.

20 октября утром на Центральном рынке были задержаны порядка 300 мигрантов. Все они доставлены в отделы полиции для проверки документов и законности их нахождения на территории РФ
 
Проверку проводили полицейские во взаимодействии с Росгвардией. Сотрудники правоохранительных органов в рамках масштабной проверки обошли торговые ряды, а также жилые дома, чтобы найти всех мигрантов. В доме №11 на ул. Пирогова были обнаружены шестеро малолетних детей. Они находились без присмотра взрослых. 
 

Родители всех малышей – мигранты, они снимали комнаты в этом доме. Выяснилось, что дети систематически оставались одни, пока папы и мамы работали. За младшими в это время присматривала самая старшая девочка. Но помимо того, что все малолетние находились часто без присмотра совершеннолетних, у правоохранительных органов вопросы вызвали условия их проживания.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что сотрудники ведомства, отвечающие за соблюдением прав несовершеннолетних, начали проверку по данному факту.
 
Дом №11 – памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Здание было построено еще в XVIII веке, а в 1893 году в нем открылась Тулубьевская земская школа. В 1991 году здание было внесено в реестр памятников, а также охранных зон Тулы. 
 
 
Видимо, на этом вся работа чиновников и завершилась. Дом, являясь памятником регионального значения и относящийся к муниципальной собственности Тулы, десятки лет не видел ремонта.
 
 
За это время полы и потолки сгнили, проводка пришла в негодность, а в комнатах - постоянная сырость и плесень. 
 
 
 
Инна Шувалова приехала в Тулу в 90-х годах. Тогда она и получила квартиру в доме 11 на улице Пирогова. 
 
– Оконные рамы давно прогнили и часто открываются порывом ветра. Потолки в коридоре грозят обрушением, мы их подперли брусками, но теперь даже новую мебель не можем занести в квартиру – она не проходит по габаритам. А сдвинуть подпорку боимся. Так и стоит на складе уже месяц наша покупка, – рассказывает Инна.
 
 
Стены дома покрыты широкими трещинами, чтобы в них не задувал ветер, они заполнены монтажной пеной. На полу в качестве покрытия куски деревяшек, накрытые линолеумом. 
 
 
 
Лестница на второй этаж шатается так, что страшно по ней идти. 
 
 
– Канализации у нас нет, туалет на улице. И это муниципальная квартира! Ремонт своими силами кое-какой сделали, но этого не достаточно. Из-за постоянной сырости у нас бытовая техника ломается, а мебель гниет. Обращались в администрацию, чтобы нас расселили, но нам ответили, что наш дом в программу не попал. Соседний дом расселяют, а наш нет. Хотя наш намного аварийнее, чем тот, – добавляет Инна.
 
 
В доме сейчас занято жильцами три квартиры по соцнайму, еще три сдаются в аренду. В последних живут семьи мигрантов. Но на соседей Инна не жалуется.
 
– У нас как-то случился пожар и именно мигранты вовремя заметили огонь. Иначе весь дом бы сгорел, – поясняет женщина. – Кафе через дорогу, конечно, мешает, посетители шумят. Но, в целом, ничего не могу сказать плохого про иностранных граждан. 
Условия, в которых дети живут в разваливающемся муниципальном жилье, видимо, никто до вчерашнего дня не проверял.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:53 +3
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Место
Тулаулица Пирогова
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памятник архитектуры

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