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Фанаты «Арсенала» поддержали команду перед матчем со «Спартаком»: видео
Фото из архива Myslo.

Фанаты «Арсенала» поддержали команду перед матчем со «Спартаком»: видео

«Выйдя на поле, играйте за семью, за город, за тех, кто верит в вас. Только вместе мы сможем победить», – уверены болельщики.

Уже сегодня, 21 октября, в 16.30 тульский «Арсенал» сыграет со столичным «Спартаком». Игра состоится в Москве на «Открытие Арене».

Перед ответственным матчем болельщики оружейников обратились к команде со словами поддержки. Фанаты сняли видеоролик.

- Что такое поражение? Что значит быть побежденным? Проигрыш, неудачи, ошибки судей. В этот момент всё становится против вас. Но не мы. Мы всегда с вами. Вы — всё, что у нас есть. Вы — наша команда. Вы — наша семья. Впереди сложный соперник, сложная игра. Выйдя на поле, играйте за семью, за город, за тех, кто верит в вас. Только вместе мы сможем победить.

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