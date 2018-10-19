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ДТП под Узловой: пострадавший ребенок пришел в себя
Фото УГИБДД по Тульской области.

ДТП под Узловой: пострадавший ребенок пришел в себя

На понедельник назначен консилиум врачей.

Семилетний мальчик, пострадавший в серьезном ДТП под Узловой, пришел в себя. Это корреспонденту Myslo подтвердила мама ребенка. По словам Натальи, его состояние стабилизируется.

Напомним, 13 октября на 2-м километре автодороги «Узловая-Богородицк», по предварительным данным, пьяный водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» протаранил стоящий «ЗАЗ Шанс». В момент аварии на заднем сиденьи легковушки находился ребенок. Он получил многочисленные травмы.

Сейчас ребенок проходит лечение в московской больнице. Неравнодушные жители собирают деньги на его лечение. Как помочь семье мальчика, читайте здесь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью). Ведется следствие.

Также ситуацию на контроль взяла Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

- Взяла ситуацию с доставкой ребенка и принятия своевременные мер по лечению под контроль. Кроме того, сделала запрос в следственные органы о проведении расследования. Надеюсь, что виновное лицо понесет соответствующее наказание.
 
Также к ситуации подключилась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:43 +3
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