ДТП под Узловой: пострадавший ребенок пришел в себя
На понедельник назначен консилиум врачей.
Семилетний мальчик, пострадавший в серьезном ДТП под Узловой, пришел в себя. Это корреспонденту Myslo подтвердила мама ребенка. По словам Натальи, его состояние стабилизируется.
Напомним, 13 октября на 2-м километре автодороги «Узловая-Богородицк», по предварительным данным, пьяный водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» протаранил стоящий «ЗАЗ Шанс». В момент аварии на заднем сиденьи легковушки находился ребенок. Он получил многочисленные травмы.
Сейчас ребенок проходит лечение в московской больнице. Неравнодушные жители собирают деньги на его лечение. Как помочь семье мальчика, читайте здесь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью). Ведется следствие.
Также ситуацию на контроль взяла Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.