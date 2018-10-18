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Газовщики из-за нарушений отключили 85 газовых приборов в квартирах туляков

Газовщики из-за нарушений отключили 85 газовых приборов в квартирах туляков

С начала осень тульские газовики проверили плиты и колонки в квартирах 137 тульских домов. Итоги проверки – в нашей статье.

В ходе осмотров в ряде квартир по ул. Кольцова, 1-а, Гарнизонный проезд, 2-б газовики обнаружили нарушения в системе дымоудаления: отсутствует уплотнение между дымоходом и дымоотводящей трубой, нет вертикального участка вытяжной трубы на выходе из газовой колонки, вентканалы и дымоходы зашиты панелями, дымоотводы требуют замены.

А в одной из квартир по ул. М. Гончары, 6 собственники в качестве системы дымоудаления от газовой колонки и вытяжки использовали пластиковые канализационные трубы. В целях безопасности во всех перечисленных случаях проточные водонагреватели были отключены.

В домах № 63 по ул. Краснодонцев и № 38 по Парашютному проезду собственники эксплуатировали разукомплектованное газовое оборудование в аварийном состоянии. Кроме того, при приборном обследовании газовиками были выявлены множественные утечки в газовых шлангах, неплотности в газовой разводке. Газовое оборудование было отключено, абонентам дан подробный инструктаж по замене приборов.

В двух квартирах по ул. Волоховской, 10-а и в 4 квартирах по ул. Н. Руднева, 59 газовики выявили самовольные монтажи проточных газовых водонагревателей и плит. Газовые приборы были отключены от системы газоснабжения, возобновление подачи газа будет возможно после устранения нарушений собственниками жилых помещений.

В двух квартирах в доме № 2 по ул. Гагарина собственники более 5 лет не проводили техническое обслуживание газовых приборов. В целях предотвращения аварийной ситуации плиты и колонки были отключены. Газовиками составлены акты об отказе в проведении технического обслуживания. Акты направлены в Жилищную инспекцию Тульской области для привлечения абонентов к административной ответственности.

«Все нарушения выявлены у абонентов, которые по два и более лет не проводят техническое обслуживание газовых приборов. В многоквартирном доме грамотная эксплуатация оборудования и наличие договора на ТО ВДГО делает газ безопасным и надежным помощником в быту. Уклонение от проверок и недопуск газовщиков для их проведения ставит под угрозу безопасность всех жителей дома и может привести к трагическим последствиям», — рассказал начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов.

Справка

В соответствии с постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

В свою очередь, потребители обязаны своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования и по истечению года после последнего ТО вызвать специалиста АО «Тулагоргаз» для проверки газовых приборов.

Среди наиболее распространенных нарушений, которые газовщики выявляют во время проверок:

  • нарушения в работе системы дымоудаления;
  • самовольные подключения газового оборудования и перемонтаж газовой разводки;
  • газопроводы с ограниченным доступом для обслуживания (зашитые в гипсокартон или в панели от кухонных гарнитуров);
  • эксплуатация устаревших газовых приборов (находящихся в аварийном состоянии).
сегодня, в 12:30 −1
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