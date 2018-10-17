В 2019 году в Туле благоустроят 77 дворовых территорий и 3 общественных пространства

Фото из архива Myslo.

17 октября в администрации Тулы прошло заседание муниципальной общественной комиссии под председательством первого заместителя главы администрации города Владислава Галкина.

В ходе совещания был озвучен предварительный список дворовых территорий, который планируют благоустроить в 2019 году в Туле в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». В этот список вошли 77 объектов:

Центральный округ

ул. Рязанская, 32, к. 3;

ул. Клюева, 8;

ул. Дзержинского/ул.Советская, 15−17/73;

пер. Шевченко, 13;

пос. Комсомольский, 9;

пос. Комсомольский, 1;

ул. Кауля, 5, к. 3;

ул. Клюева, 12, 14;

ул. Кауля, 6;

пер. Шевченко, 8 а;

пер. Шевченко, 8;

ул. Тургеневская/ул.Л.Толстого, 74/114.

Привокзальный округ

ул. Седова, 41;

ул. 9 Мая, 29, к. 1;

Косая Гора, ул. Гагарина, 12, 14;

ул. Калужское шоссе, 3;

ул. Седова, 35 а;

ул. Демонстрации, 136;

Косая гора, ул. М. Горького, 18;

ул. Ползунова, 21;

ул.9 Мая, 9;

ул. Болотова, 68 а;

ул. Серебровская, 12;

ул. Седова, 12;

ул. Седова, 18;

ул. Болдина, 2;

Косая Гора, ул. Гагарина, 31;

Косая Гора, ул. М. Горького, 46;

Косая гора, ул. М. Горького, 48.

Советский округ

ул. Сойфера, 39;

ул. Демонстрации, 1;

ул. Гоголевская, 84 а;

ул. Белкина, 25;

ул. Бр. Жабровых, 8;

ул. Белкина, 1 в;

ул. Л. Толстого, 105;

ул. Демонстрации, 2;

ул. Л. Толстого, 117;

пр. Ленина, 84 а;

ул. Халтурина, 8;

ул. Вересаева, 6;

ул. Л. Толстого, 93;

ул. Белкина, 29 б;

ул. Оружейная, 32;

ул. Гоголевская, 86 а;

ул. Ленинградская, 5;

ул. Л. Толстого, 146;

ул. Демонстрации, 11;

ул. Белкина, 33;

ул. Оружейная, 1 в;

ул. Бундурина, 36;

ул. Фр. Энгельса, 149;

ул. Белкина, 29;

ул. Сойфера, 37;

ул. Болдина, 112 б;

ул. Тульского рабочего полка, 98 а;

ул. Революции, 28;

ул. Фр. Энгельса, 147 а;

ул. Свободы, 59.

Зареченский округ

ул. Пузакова, 74;

ул. Демидовская, 80;

ул. Октябрьская, 250, к. 1;

пос. Барсуки, ул. Дзержинского, 9, ул. Ленина, 14;

ул. Курковая, 13;

Промышленный проезд, 8;

ул. Пузакова, 58;

ул. Литейная, 24 а;

ул. Октябрьская, 49;

ул. Курковая, 14;

ул. Луначарского, 63;

ул. Пузакова, 66.

Пролетарский округ

ул. Баженова, 12 а;

ул. Матросова, 27;

ул. Кирова, 169;

ул. Кутузова, 21;

ул. Гастелло, 49;

ул. Чапаева, 42.

Для участия в программе от жителей поступило 688 заявок, предварительный отбор прошли 509. Каждой присвоена балльная оценка и номер электронной очереди.



С 16 августа по 6 сентября на сайте администрации города туляки могли выбрать общественные пространства для благоустройства в 2019 году. Из 51 объекта больше всего голосов набрали 3:

Кировский сквер;

площадь у Главпочтамта;

территория в Большой Туле в п. Сергиевский. (В нем планируют установить спортивную и детскую площадки, благоустроить место отдыха для пожилых людей).

Владислав Галкин отметил, что данный список дворовых территорий и общественных пространств — предварительный. Он сформирован, исходя из электронной очереди, которая размещена на сайте администрации города, а также предполагаемого объема финансирования программы. Ожидается, что он останется на уровне 2018 года.

- Муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» уже занимается подготовкой смет и разработкой дизайн проектов. Надо разумно подходить к этому вопросу. Мнения жителей обязательно учитывать, но пожелания должны соответствовать всем СНиПам и городским архитектурным требованиям, — отметил Владислав Галкин.

Также в ходе заседания были озвучены изменения в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». Это дополнительный пункт работ в минимальном перечне, который включает асфальтирование междворовых проездов, установку лавочек и урн. Эти работы выполняются для жителей бесплатно. Теперь в этот список включен ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.