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В 2019 году в Туле благоустроят 77 дворовых территорий и 3 общественных пространства
Фото из архива Myslo.

В 2019 году в Туле благоустроят 77 дворовых территорий и 3 общественных пространства

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

17 октября в администрации Тулы прошло заседание муниципальной общественной комиссии под председательством первого заместителя главы администрации города Владислава Галкина.

В ходе совещания был озвучен предварительный список дворовых территорий, который планируют благоустроить в 2019 году в Туле в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». В этот список вошли 77 объектов:

Центральный округ

  • ул. Рязанская, 32, к. 3;
  • ул. Клюева, 8;
  • ул. Дзержинского/ул.Советская, 15−17/73;
  • пер. Шевченко, 13;
  • пос. Комсомольский, 9;
  • пос. Комсомольский, 1;
  • ул. Кауля, 5, к. 3;
  • ул. Клюева, 12, 14;
  • ул. Кауля, 6;
  • пер. Шевченко, 8 а;
  • пер. Шевченко, 8;
  • ул. Тургеневская/ул.Л.Толстого, 74/114.

Привокзальный округ

  • ул. Седова, 41;
  • ул. 9 Мая, 29, к. 1;
  • Косая Гора, ул. Гагарина, 12, 14;
  • ул. Калужское шоссе, 3;
  • ул. Седова, 35 а;
  • ул. Демонстрации, 136;
  • Косая гора, ул. М. Горького, 18;
  • ул. Ползунова, 21;
  • ул.9 Мая, 9;
  • ул. Болотова, 68 а;
  • ул. Серебровская, 12;
  • ул. Седова, 12;
  • ул. Седова, 18;
  • ул. Болдина, 2;
  • Косая Гора, ул. Гагарина, 31;
  • Косая Гора, ул. М. Горького, 46;
  • Косая гора, ул. М. Горького, 48.

Советский округ

  • ул. Сойфера, 39;
  • ул. Демонстрации, 1;
  • ул. Гоголевская, 84 а;
  • ул. Белкина, 25;
  • ул. Бр. Жабровых, 8;
  • ул. Белкина, 1 в;
  • ул. Л. Толстого, 105;
  • ул. Демонстрации, 2;
  • ул. Л. Толстого, 117;
  • пр. Ленина, 84 а;
  • ул. Халтурина, 8;
  • ул. Вересаева, 6;
  • ул. Л. Толстого, 93;
  • ул. Белкина, 29 б;
  • ул. Оружейная, 32;
  • ул. Гоголевская, 86 а;
  • ул. Ленинградская, 5;
  • ул. Л. Толстого, 146;
  • ул. Демонстрации, 11;
  • ул. Белкина, 33;
  • ул. Оружейная, 1 в;
  • ул. Бундурина, 36;
  • ул. Фр. Энгельса, 149;
  • ул. Белкина, 29;
  • ул. Сойфера, 37;
  • ул. Болдина, 112 б;
  • ул. Тульского рабочего полка, 98 а;
  • ул. Революции, 28;
  • ул. Фр. Энгельса, 147 а;
  • ул. Свободы, 59.

Зареченский округ

  • ул. Пузакова, 74;
  • ул. Демидовская, 80;
  • ул. Октябрьская, 250, к. 1;
  • пос. Барсуки, ул. Дзержинского, 9, ул. Ленина, 14;
  • ул. Курковая, 13;
  • Промышленный проезд, 8;
  • ул. Пузакова, 58;
  • ул. Литейная, 24 а;
  • ул. Октябрьская, 49;
  • ул. Курковая, 14;
  • ул. Луначарского, 63;
  • ул. Пузакова, 66.

Пролетарский округ

  • ул. Баженова, 12 а;
  • ул. Матросова, 27;
  • ул. Кирова, 169;
  • ул. Кутузова, 21;
  • ул. Гастелло, 49;
  • ул. Чапаева, 42.

Для участия в программе от жителей поступило 688 заявок, предварительный отбор прошли 509. Каждой присвоена балльная оценка и номер электронной очереди.

С 16 августа по 6 сентября на сайте администрации города туляки могли выбрать общественные пространства для благоустройства в 2019 году. Из 51 объекта больше всего голосов набрали 3:

  • Кировский сквер;
  • площадь у Главпочтамта;
  • территория в Большой Туле в п. Сергиевский. (В нем планируют установить спортивную и детскую площадки, благоустроить место отдыха для пожилых людей).

Владислав Галкин отметил, что данный список дворовых территорий и общественных пространств — предварительный. Он сформирован, исходя из электронной очереди, которая размещена на сайте администрации города, а также предполагаемого объема финансирования программы. Ожидается, что он останется на уровне 2018 года.

- Муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» уже занимается подготовкой смет и разработкой дизайн проектов. Надо разумно подходить к этому вопросу. Мнения жителей обязательно учитывать, но пожелания должны соответствовать всем СНиПам и городским архитектурным требованиям, — отметил Владислав Галкин.

Также в ходе заседания были озвучены изменения в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». Это дополнительный пункт работ в минимальном перечне, который включает асфальтирование междворовых проездов, установку лавочек и урн. Эти работы выполняются для жителей бесплатно. Теперь в этот список включен ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:04 +2
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