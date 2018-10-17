В 2019 году в Туле благоустроят 77 дворовых территорий и 3 общественных пространства
Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
17 октября в администрации Тулы прошло заседание муниципальной общественной комиссии под председательством первого заместителя главы администрации города Владислава Галкина.
В ходе совещания был озвучен предварительный список дворовых территорий, который планируют благоустроить в 2019 году в Туле в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». В этот список вошли 77 объектов:
Центральный округ
- ул. Рязанская, 32, к. 3;
- ул. Клюева, 8;
- ул. Дзержинского/ул.Советская, 15−17/73;
- пер. Шевченко, 13;
- пос. Комсомольский, 9;
- пос. Комсомольский, 1;
- ул. Кауля, 5, к. 3;
- ул. Клюева, 12, 14;
- ул. Кауля, 6;
- пер. Шевченко, 8 а;
- пер. Шевченко, 8;
- ул. Тургеневская/ул.Л.Толстого, 74/114.
Привокзальный округ
- ул. Седова, 41;
- ул. 9 Мая, 29, к. 1;
- Косая Гора, ул. Гагарина, 12, 14;
- ул. Калужское шоссе, 3;
- ул. Седова, 35 а;
- ул. Демонстрации, 136;
- Косая гора, ул. М. Горького, 18;
- ул. Ползунова, 21;
- ул.9 Мая, 9;
- ул. Болотова, 68 а;
- ул. Серебровская, 12;
- ул. Седова, 12;
- ул. Седова, 18;
- ул. Болдина, 2;
- Косая Гора, ул. Гагарина, 31;
- Косая Гора, ул. М. Горького, 46;
- Косая гора, ул. М. Горького, 48.
Советский округ
- ул. Сойфера, 39;
- ул. Демонстрации, 1;
- ул. Гоголевская, 84 а;
- ул. Белкина, 25;
- ул. Бр. Жабровых, 8;
- ул. Белкина, 1 в;
- ул. Л. Толстого, 105;
- ул. Демонстрации, 2;
- ул. Л. Толстого, 117;
- пр. Ленина, 84 а;
- ул. Халтурина, 8;
- ул. Вересаева, 6;
- ул. Л. Толстого, 93;
- ул. Белкина, 29 б;
- ул. Оружейная, 32;
- ул. Гоголевская, 86 а;
- ул. Ленинградская, 5;
- ул. Л. Толстого, 146;
- ул. Демонстрации, 11;
- ул. Белкина, 33;
- ул. Оружейная, 1 в;
- ул. Бундурина, 36;
- ул. Фр. Энгельса, 149;
- ул. Белкина, 29;
- ул. Сойфера, 37;
- ул. Болдина, 112 б;
- ул. Тульского рабочего полка, 98 а;
- ул. Революции, 28;
- ул. Фр. Энгельса, 147 а;
- ул. Свободы, 59.
Зареченский округ
- ул. Пузакова, 74;
- ул. Демидовская, 80;
- ул. Октябрьская, 250, к. 1;
- пос. Барсуки, ул. Дзержинского, 9, ул. Ленина, 14;
- ул. Курковая, 13;
- Промышленный проезд, 8;
- ул. Пузакова, 58;
- ул. Литейная, 24 а;
- ул. Октябрьская, 49;
- ул. Курковая, 14;
- ул. Луначарского, 63;
- ул. Пузакова, 66.
Пролетарский округ
- ул. Баженова, 12 а;
- ул. Матросова, 27;
- ул. Кирова, 169;
- ул. Кутузова, 21;
- ул. Гастелло, 49;
- ул. Чапаева, 42.
Для участия в программе от жителей поступило 688 заявок, предварительный отбор прошли 509. Каждой присвоена балльная оценка и номер электронной очереди.
С 16 августа по 6 сентября на сайте администрации города туляки могли выбрать общественные пространства для благоустройства в 2019 году. Из 51 объекта больше всего голосов набрали 3:
- Кировский сквер;
- площадь у Главпочтамта;
- территория в Большой Туле в п. Сергиевский. (В нем планируют установить спортивную и детскую площадки, благоустроить место отдыха для пожилых людей).
Владислав Галкин отметил, что данный список дворовых территорий и общественных пространств — предварительный. Он сформирован, исходя из электронной очереди, которая размещена на сайте администрации города, а также предполагаемого объема финансирования программы. Ожидается, что он останется на уровне 2018 года.
- Муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» уже занимается подготовкой смет и разработкой дизайн проектов. Надо разумно подходить к этому вопросу. Мнения жителей обязательно учитывать, но пожелания должны соответствовать всем СНиПам и городским архитектурным требованиям, — отметил Владислав Галкин.
Также в ходе заседания были озвучены изменения в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». Это дополнительный пункт работ в минимальном перечне, который включает асфальтирование междворовых проездов, установку лавочек и урн. Эти работы выполняются для жителей бесплатно. Теперь в этот список включен ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.