Фотопроект «Первоклассники-2018»: встречайте!

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Газета «Слобода» и портал Myslo представляют наш традиционный проект «Первоклассники-2018».

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой (внуком или внучкой) можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях! А распечатать можно хоть 100 штук – фотографии доступны для скачивания в хорошем качестве.

В большом альбоме собраны фотографии 5000 первоклашек Большой Тулы и Щекино.

Внимание! Если вы хотите приобрести печатный номер «Слободы» с фотопроектом, ищите его с 17 октября только в магазинах СПАР.

Посмотреть и скачать фото можно в специальном разделе на портале Myslo.ru.

Генеральные спонсоры проекта: строительная компания ВЛАДАР и сеть пиццерий Престо.