Фотопроект «Первоклассники-2018»: встречайте!
5000 первоклашек, 211 классов Большой Тулы и Щекино.
Газета «Слобода» и портал Myslo представляют наш традиционный проект «Первоклассники-2018».
Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой (внуком или внучкой) можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях! А распечатать можно хоть 100 штук – фотографии доступны для скачивания в хорошем качестве.
В большом альбоме собраны фотографии 5000 первоклашек Большой Тулы и Щекино.
Внимание! Если вы хотите приобрести печатный номер «Слободы» с фотопроектом, ищите его с 17 октября только в магазинах СПАР.
Посмотреть и скачать фото можно в специальном разделе на портале Myslo.ru.
Генеральные спонсоры проекта: строительная компания ВЛАДАР и сеть пиццерий Престо.