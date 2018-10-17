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Фотопроект «Первоклассники-2018»: встречайте!
Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Фотопроект «Первоклассники-2018»: встречайте!

5000 первоклашек, 211 классов Большой Тулы и Щекино.

Газета «Слобода» и портал Myslo представляют наш традиционный проект «Первоклассники-2018».

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой (внуком или внучкой) можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях! А распечатать можно хоть 100 штук – фотографии доступны для скачивания в хорошем качестве.

В большом альбоме собраны фотографии 5000 первоклашек Большой Тулы и Щекино.

Внимание! Если вы хотите приобрести печатный номер «Слободы» с фотопроектом, ищите его с 17 октября только в магазинах СПАР.

Посмотреть и скачать фото можно в специальном разделе на портале  Myslo.ru.

Генеральные спонсоры проекта: строительная компания ВЛАДАР и сеть пиццерий Престо.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:31 +10
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