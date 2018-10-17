АГВ в городской квартире: Могут ли туляки установить газовый котел?

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На улице холодает, и уют в доме сейчас во многом зависит от температуры воздуха.

Можно ли стать независимым от центрального отопления, работы общей котельной и сроков начала отопительного сезона и обзавестись отопительным газовым котлом для установки в многоквартирном доме?

Индивидуальное отопление в квартире — мечта многих. Раньше газовые отопительные котлы устанавливали без проблем, но в последнее время разговоры об этом поутихли. Можно ли сейчас самим контролировать погоду в доме? Этот вопрос волнует многих наших читателей. Разбираемся вместе с экспертом — начальником производственного отдела АО «Тулагоргаз» Татьяной Поляковой.

Кому можно устанавливать индивидуальный газовый котел в квартире?

Татьяна Полякова - С 2010 года переход на индивидуальное теплоснабжение отдельных квартир в многоквартирных домах запрещен на основании Федерального закона № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». Однако и в этом правиле есть исключения. Это те случаи, когда такой переход предусмотрен схемой теплоснабжения, например при строительстве новых многоквартирных жилых зданий, а также при их реконструкции. То есть в существующих многоквартирных домах устанавливать индивидуальный газовый котел запрещено.

В соответствии с действующей на территории Тулы схемой теплоснабжения переоснащение жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии не предусмотрено.

И это обосновано рядом причин. Во-первых, пропускная способность существующей сети газораспределения в многоквартирных домах не рассчитана на индивидуальное отопительное оборудование. Нельзя также забывать, что в квартирах нет и системы забора воздуха или отвода продуктов сгорания от этих котлов. А это, согласно правилам, должно быть предусмотрено обязательно (СП 60.13330.2016).

Также выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания (СНиП 41−01−2003).

Сделать это в уже построенных домах практически невозможно, учитывая, что устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены, в том числе через окна, под балконами и лоджиями, в жилых многоквартирных зданиях не допускается.

Каким требованиям должно соответствовать помещение, чтобы эксплуатировать котел в нем было безопасно?

- Если все-таки ваше помещение соответствует требованиям, то обязательно нужно учесть расположение котла в квартире. Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше можно устанавливать почти во всей квартире: кухнях, коридорах и нежилых помещениях.

Но запомните, что установка котла в ванной и санузлах строго запрещена!

Если производительность теплогенератора составляет более 50 кВт, то размещать его можно только в отдельном помещении. При этом общая теплопроизводительность установленных в этой комнате теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

Не допускается и размещение газифицированных кухонь непосредственно над и под жилыми комнатами.

Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.

В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода. Приборы должны срабатывать при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП (нижний концентрационный предел распространения пламени) или ПДК (предельно допустимая концентрация) природного газа.

Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

Какая мощность котла нужна для квартиры?

- Мощность индивидуального теплогенератора зависит от площади квартиры и от количества проживающих. В каждом случае она рассчитывается индивидуально.

В среднем для 2-, 3-комнатной квартиры с 3-мя, 4-мя проживающими достаточно одного двухконтурного котла мощностью 24,0 кВт.

В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять специальные индивидуальные теплогенераторы — автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности.

Прибор должен быть полной заводской готовности на газообразном топливе. Параметры теплоносителя: температура — не более 95оС, давление — не более 0,3 МПа.

При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

Кто выдает разрешение на установку индивидуальных газовых котлов и на основании каких документов?

- Перевод системы отопления квартиры на индивидуальное газовое — это переустройство жилого помещения. Оно производится в соответствии с главой 4 Жилищного кодекса РФ.

(Разрешение на переустройство выдают органы мест­ного самоуправления. Все изменения должны быть внесены в технический паспорт помещения. Получить разрешение можно только на основании проекта, созданного специализированной организацией.

Для получения разрешения на переустройство собственнику необходимо предоставить в администрацию или МФЦ паспорт, копию правоустанавливающих документов на жилье, копию технического паспорта помещения и проект. Подробнее об этой процедуре мы писали в «Слободе» № 28 от 11 июля 2018 года и на сайте Myslo. — Прим. автора).

Комплектность документов, в том числе необходимость получения дополнительных разрешений, решается в индивидуальном порядке и зависит прежде всего от схемы теплоснабжения конкретного многоквартирного дома.

Кто имеет право монтировать сети?

- Монтировать газовые сети имеет право только организация, имеющая допуск на выполнение данных работ. Проведение работ неквалифицированным специалистом может быть опасно для жизни!

Приемку в эксплуатацию газовых сетей, врезку и пуск газа в газоиспользующее оборудование на территории города Тулы осуществляет АО «Тулагоргаз».

Во сколько примерно обойдется установка вместе с документами, техникой и монтажом?

- Стоимость работ по реконструкции системы газо­снабжения сильно разнится в зависимости от проекта. Стоимость рассчитывается индивидуально и на основании проектной документации.