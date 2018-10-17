Деловые туляки летом ездили в Москву, Калугу, Липецк и на юг России

Самыми популярными местами для поездок стали ближайшие к Тульской области регионы —Московский, Калужский и Липецкий.

Предприниматели посетили 57 регионов и проговорили в путешествиях свыше 600 тысяч минут.



Самыми популярными местами для поездок стали ближайшие к Тульской области регионы —Московский, Калужский и Липецкий. Стоит отметить, что не сильно уступил им Краснодарский край, расположившийся на четвертом месте рейтинга.

Суммарно четыре этих субъекта РФ посетили 54% путешественников.



Если говорить про ответные визиты, то чаще всего в Тулу приезжали бизнес-абоненты Tele2 из Московской и Калужской областей, куда, напомним, чаще всего ездят и туляки. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее тесно представители тульского бизнеса общаются с деловыми партнерами именно из этих двух регионов. На третьем месте рейтинга приезжающих

- Орловская область.



В путешествиях тульские корпоративные клиенты Tele2 практически не ограничивали себя в общении по мобильному телефону. Так, за одну поездку каждый абонент в среднем использовал более чем 2 Гб интернет-трафика — это примерно треть от среднемесячного потребления. Суммарно все бизнес-путешественники из Тульской области проговорили более

600 тысяч минут и отправили порядка 300 тысяч сообщений.



Коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

Алексей Гелецкий - Чтобы дать предпринимателям максимально удобный и выгодный тариф, необходимо понимать специфику работы бизнеса. Сегодня мы видим, что линейка наших бизнес-тарифов, запущенная весной, попала точно в цель — предприниматели очень активно пользуются мобильным телефоном не только дома, но и в путешествиях. Интересно, что пик по количеству поездок пришелся на август — в этом месяце из Тульской области уезжали на 30% больше абонентов, чем в июне или июле.



Одной из особенностей бизнес-тарифов Tele2 является то, что включенный пакет минут можно расходовать на звонки любых абонентов всей России. Это оценят предприниматели, которые работают с партнерами из других регионов. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов остаются прежними.