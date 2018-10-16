Туляки хранят в банках 186,8 млрд рублей

За год этот показатель вырос почти на 10%.

На начало сентября текущего года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках достигла 186,8 млрд рублей. Она превысила соответствующий показатель прошлого года на 9,7%.

Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли на 26,2% и составили 3,4 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области составил 25,9 млрд рублей, увеличившись на целых 48,5%.

Как и прежде, жители региона открывают вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилась с 91,5% до 91,7%. Такие данные приводят специалисты регионального отделения Банка России.