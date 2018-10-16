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Какие улицы Тулы останутся без электричества 17 октября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 17 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Прогресса, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • ул. Советская, 51-77 (нечётн.),
  • ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • Рвовский пр-д,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 6-а, 18,
  • Мясново: ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 8-12 (чётн.),
  • Одоевское шоссе, 15,
  • Южный пр-д, 5-21 (нечётн.),
  • ул. Приупская, 9-б,12, 10-а, 8, 10, 9, 11, 9-а, 8-а, 11-а,
  • 2-й пр-д Металлургов, 3, 3-а,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.), 46, 20-а,
  • ул. Белоусова, 29, 25, 23, 34-64 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,
  • ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная, 2-а, 3, 4, 5,
  • Чапаевский пр-д, 2-21,
  • Толстовский пр-д, 1-19,
  • ул. Чкалова, 14, 16,
  • ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 58, 147-а,145-б, 145-а,
  • ул. Смидович, 8, 6, 6-а, 6-б,
  • ул. Оружейная, 9-а, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 11, 5-а,
  • ул. Мира, 50 , 52, 52-а,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
  • ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
  • ул. Чехова, 29, 31, 33,
  • ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
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