Волейбольная «Тулица» уступила «Ленинградке» со счётом 3:2

Фото: vk.com/vc_tulitsa

Во вторник, 16 октября, «Тулица» провела свой первый матч в рамках второго тура Кубка России по волейболу среди женских команд. На площадке СК «Атлант» в Липецкой области команда из города оружейников встретилась с представителем Суперлиги – «Ленинградкой».

Матч стал захватывающим с первых минут. Команды шли на равных, никто не желал уступать. В итоге «Ленинградка» выиграла первую партию со счетом 25:22. Однако уже во втором сете «Тулице» удалось взять реванш – 25:23.

Третья партия тоже осталась за тулячками - 25:22. Но в четвертой партии представители Суперлиги поднажали и сравняли счет. Судьбу поединка решил тай-брейк, в котором «Ленинградке» удалось завоевать победу – 15:7. Итог матча – 3:1 в пользу «Ленинградки».

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин назвал матч сложным, а игру тулячек – достойной:

Александр Перепелкин – Было много позитивных моментов, когда команда отыгрывала большое отставание и выходила вперед. Да, пятая партия нам не удалась – хотелось большего от нее. Но, стоит сказать, что с командой Суперлиги у нас была очень достойная игра. Уже очевидно приходит понимание общей картины и у меня, и у игроков. Есть еще претензии к тактическим и техническим моментам. Будем работать, и будет игра у нас стройнее, быстрее и результативнее в плане набора очков.

В среду, 17 октября, в 17.00, в липецком спорткомплексе «Атлант» состоится второй день соревнований, в рамках которого «Тулица» встретится с еще одной командой высшего дивизиона челябинским клубом «Динамо-Метар».