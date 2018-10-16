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Проверка Myslo: Как живется обитателям тульского Дома енотов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Проверка Myslo: Как живется обитателям тульского Дома енотов

В редакцию Myslo обратился читатель, который побывал в тульском Доме енотов и заявил, что животных там содержат в ненадлежащих условиях.

Myslo выяснил, как должны содержаться эти милые хищники и есть ли какие-либо нарушения в Доме енотов.

По факту Дом енотов – это однокомнатная квартира, в которой живут четыре полосатых пушистика: три самца и самочка. Животные очень активные, и каждый со своим характером.

Валера – самый крупный в компании. Он всегда готов фотографироваться с посетителями;

Гена – настоящий карманник: всегда готов запустить свою маленькую лапку в карман и достать оттуда всё, что там лежит;

Гриша – интроверт, но от вкусняшек никогда не откажется;

Марго – скромная и ненавязчивая, в отличие от своих товарищей. В мае она стала мамой двоих малышей.

Все они приехали в Тулу из Череповца полтора года назад.

Обратившийся к нам читатель заявил, что в Доме енотов стоит редкостный едкий запах. Но мы, честно говоря, не особенно его и заметили. Да, запах присутствует, но не такой сильный, ожидали худшего. Енотики, хотя и хищники, приучены к лоткам. Отхожие места чистые. 

Что же касается правил содержания и питания этих животных, Myslo обратился за консультацией к экспертам. Евгения Дегтярева, экскурсовод Тульского экзотариума, рассказала, как содержат енотов в зоопарках:

Евгения Дегтярева

– У енота обязательно должно быть помещение, куда он может уйти, если не хочет общаться с посетителями. Людей за день приходит много, и животные от них устают, поэтому у них обязательно должна быть возможность отдохнуть. 

 

В Доме енотов отдельного помещения нет. Однако сотрудница зоовыставки Елена Линцова рассказала, что в ближайшее время планируется ремонт, после которого у енотов такое помещение появится:

– Необходимость ремонта очевидна: животные активны, из-за этого всё оборудование быстро приходит в негодность. Мы планируем поменять покрытие на полу, стены привести в порядок, обновить оборудование. Уборка в помещении производится ежедневно. На это время енотов помещают в клетку.

Еноты, живущие в экзотариуме, питаются примерно так же, как и те, что живут в дикой природе: мясо, свежие фрукты, сухофрукты.

–  Цыплята, мыши, а также яйца, бананы, яблоки, сухофрукты. Если наши питомцы набирают лишний вес, мы сажаем их на диету, иначе у них могут развиться те же болезни, что и у полных людей, – говорит Евгения Дегтярева. 

У енотов с зоовыставки рацион не настолько разнообразный: бананы, сухофрукты, а также сухой корм для собак или кошек. О диете здешние питомцы не знают. Но из всех несколько крупнее остальных – Валера, правда, это не мешает ему быть самым шустрым. На диету их вряд ли можно посадить, ведь каждый посетитель хочет угостить енотов каким-нибудь лакомством. 

В экзотариуме на кормление животных посетителями смотрят по-другому. Тут все строго:

– У нас есть «Ням-ням-шоу», отдельных животных могут покормить посетители, но енотов кормит сотрудник. Перед этим он в отдельном помещении моет руки хозяйственным мылом и только потом заходит к питомцам. Если у человека простуда, даже просто насморк, к енотам ему вход запрещен, – говорит экскурсовод экзотариума. 

В Доме енотов, конечно, такого нет. Тут не проверяют состояние здоровья посетителей перед общением с животными. Но в самой комнате есть умывальник, где посетили могут помыть руки. Перед входом к енотам они оставляют верхнюю одежду за перегородкой, там же надевают на ноги бахилы. 

Справедливости ради стоит сказать, что енотов некоторые держат в качестве домашних питомцев. Елена Линцова рассказала, что им даже приносили маленьких полуторамесячных домашних енотов на выкармливание. Процесс прошел вполне успешно, несмотря на то, что у сотрудников нет профильного образования и до открытия в Туле Дома енотов им не приходилось иметь дело с такими питомцами.

– Первый опыт по уходу за малышами мы получили в этом году, когда наша Марго родила, – рассказала Елена. – В неволе еноты редко размножаются, а значит, здесь они себя чувствуют вполне комфортно. В феврале-марте у самцов шли настоящие бои за внимание самки. А в мае она родила детенышей. Пока она рожала, самцы буквально стояли по стойке смирно. Обоих малышей мы выращивали до трех месяцев, а затем их забрали в Москву.

Все питомцы Дома енотов чипированы и привиты, о чем свидетельствуют паспорта здоровья. Вакцинация производится ежегодно. 

– В отличие от экзотариумов и зоопарков, которые работают согласно утвержденным правилам, работа зоовыставок и контактных зоопарков ничем не регламентируется. Но всегда можно понять, если животному некомфортно: оно ведется себя неспокойно, повторяет одни и те же движения (например, постоянно перемещается из угла в угол), шерстка тусклая, свалянная, с колтунами, – говорит Евгения Дегтярева.

Про жителей Дома енотов этого сказать, скорее всего, нельзя. Они вполне активные, если не хотят общаться с посетителями, уходят отдыхать каждый на свое место: на подоконник, батарею, на клетку или в кресло. 

Кстати, когда мы пришли в Дом енотов, питомцы встретили нас с любопытством: Валера тут же взобрался к фотографу на спину, а Гоша пошарил в кармашках. Еноты стрескали все принесенные им вкусняшки. А примерно через полчаса все дружно улеглись спать – присутствие гостей их абсолютно не смутило.

 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:50 +11
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