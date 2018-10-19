новости
новости
Регистрация
19 октября в Туле стартовало голосование за участников фестиваля «Шорты»
Фото из архива Myslo.

19 октября в Туле стартовало голосование за участников фестиваля «Шорты»

Зрители выберут победителей в семи номинациях.

19 октября стартовало голосование за конкурсные работы международного фестиваля коротких фильмов «Шорты». В этом году в конкурсе участвуют 230 авторов из России, Турции, Франции, Китая, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Победителей фестиваля выберут зрители, отдав свой голос за понравившуюся работу сайте фестиваля.

17 ноября в атриуме Тульского кремля пройдет церемония награждения в двух категориях и семи номинациях:

  • фильм;
  • анимация;
  • постер;
  • трейлер;
  • операторская работа;
  • оригинальный саундтрек;
  • актерская работа.

Международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» — один из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, он проходит на территории Тульской области с 2010 года. За это время в кинофестивале приняли участие более 800 участников из 192-х городов 24-х стран мира и 56 регионов России.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:45 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль короткометражных фильмовШортыголосованиезрители выберут победителя
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проверка Myslo: Как живется обитателям тульского Дома енотов
Проверка Myslo: Как живется обитателям тульского Дома енотов
В ближайшие выходные тульский экскурсионный автобус изменит маршрут
В ближайшие выходные тульский экскурсионный автобус изменит маршрут
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.