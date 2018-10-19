19 октября в Туле стартовало голосование за участников фестиваля «Шорты»

Фото из архива Myslo.

19 октября стартовало голосование за конкурсные работы международного фестиваля коротких фильмов «Шорты». В этом году в конкурсе участвуют 230 авторов из России, Турции, Франции, Китая, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Победителей фестиваля выберут зрители, отдав свой голос за понравившуюся работу сайте фестиваля.

17 ноября в атриуме Тульского кремля пройдет церемония награждения в двух категориях и семи номинациях:

фильм;

анимация;

постер;

трейлер;

операторская работа;

оригинальный саундтрек;

актерская работа.

Международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» — один из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, он проходит на территории Тульской области с 2010 года. За это время в кинофестивале приняли участие более 800 участников из 192-х городов 24-х стран мира и 56 регионов России.