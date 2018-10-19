Фаната из Конго поместили в Центр содержания иностранцев в Кимовске

Сроки его выдворения из России пока неизвестны.

Жители Тульской области следят за судьбой 19-летнего Самуэля, который застрял в России после чемпионата мира по футболу. Подробно историю фаната из Конго Myslo писал здесь.

16 октября Заокский районный суд постановил выдворить иностранца из России. Выяснилось, что его виза истекла 25 июля. Также за нарушение режима пребывания в РФ Самуэль заплатит штраф 2000 рублей.

Как стало известно Myslo, парень в данный момент находится в Центре содержания иностранцев в Кимовске. Это информацию подтвердили в УФССП России по Тульской области.

– В настоящее время прогнозировать сроки выдворения не представляется возможным, поскольку у гражданина отсутствуют документы, удостоверяющие личность, на основании которых возможно приобретение проездного документа.

Судебным приставом-исполнителем будет направлен запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области с целью предоставления парню свидетельства на возвращение (СНВ) в Республику Конго.

На основании СНВ будет приобретен проездной документ и судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Тульской области осуществлено препровождение гражданина до пункта пропуска через государственную границу РФ, — рассказали Myslo в ведомстве.