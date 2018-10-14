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В Тульской области 1876 работодателей выплачивали зарплату ниже минимального уровня

В Тульской области 1876 работодателей выплачивали зарплату ниже минимального уровня

Сотрудниками регионального Управления ФНС России подведены итоги работы по легализации налоговой базы за сентябрь.

По состоянию на 1 октября, по данным налоговых органов Тульской области в зоне риска оказалось 4059 плательщиков. Среди них – 807 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня с отклонением более 20%. Ещё 1876 организаций и индивидуальных предпринимателей выплачивали зарплату ниже уровня, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.

Напомним, согласно этому документу, для работников внебюджетного сектора экономики Тульской области с 1 января 2018 года минимальная зарплата составляет 13520 рублей, а для сотрудников государственных и муниципальных учреждений – 11440 рублей.

Кроме того, 123 работодателя вообще не предоставили отчетность за наемных работников. Налоговиками отобрано 479 налоговых агентов, имеющих проблемы с перечислением НДФЛ либо допустивших снижение поступлений налога, и 407 «проблемных» плательщиков страховых взносов.

В результате 227 физических и юридических лиц представили налоговую отчетность, по которой увеличены налоговые обязательства по НДФЛ на 14,6 млн рублей, более 160 работодателей повысили заработную плату своим сотрудникам, 157 предпринимателей и организаций погасили долги по НДФЛ и страховым взносам. Бюджет пополнился более чем на 250 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +3
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