Заводское вдохновение: на тульской «Октаве» выступит художник Павел Отдельнов

Автор выставки «Заводские анекдоты» расскажет о создании экспозиции и о том, как в ему помогло путешествие на металлургические заводы Сибири.

Одной из первых выставок зала временных экспозиций тульской «Октавы» стала экспозиция «Заводские анекдоты» – часть большого проекта художника Павла Отдельнова «Промзона».

Гости публичной дискуссии узнают детали подготовки проекта — как художник попадал на территорию заводов и на промзоны, какие газеты и фотоархивы помогли дополнить картины, для каких полотен пришлось изучать территорию с помощью квадрокоптера.

Ещё одной темой обсуждения станет история дзержинских заводов: Павел Отдельнов расскажет о строительства завод взрывчатых веществ в 1916 году, о появлении в конце тридцатых химического оружия, о роли военнопленных в жизни города и многом другом.

Публичная дискуссия с Павлом Отдельновым пройдет в четверг, 18 октября, в 19.00 в зале временных экспозиций Музея станка кластера «Октава», вход свободный.