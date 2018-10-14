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В Богородицке 59-летний мужчина во время пьяной ссоры зарезал своего сына

В Богородицке 59-летний мужчина во время пьяной ссоры зарезал своего сына

Убийца находится под стражей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Заместитель Богородицкого межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 26 августа мужчина распивал спиртное на кухне своей квартиры вместе с сыном. Внезапно возник конфликт – пьяный злоумышленник схватил нож и нанёс сыну четыре удара в грудь.

От полученных ран несчастный скончался на месте. Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:37 +2
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Место
Тульская областьБогородицк

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