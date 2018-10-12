новости
новости
Регистрация
В Туле угонщик выгнал водителя из машины на светофоре: суд вынес приговор
Фото из архива Myslo.

В Туле угонщик выгнал водителя из машины на светофоре: суд вынес приговор

Горе-угонщик, скрываясь от погони ДПС, тогда не справился с управлением и врезался в столб возле ТЦ «Макси».

Советский районный суд вынес приговор в отношении безработного жителя Нижнекамска (республика Татарстан) 40-летнего Сергея Щ. Он признан виновным в п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении потерпевшего).

Напомним, это дерзкое преступление случилось 26 января ранним утром. На улице Демонстрации автомобиль ВИС-234900 остановился на светофоре. Водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Сергей Щ. забрался в машину и заставил владельца выйти из салона.

Жертве помог один из очевидцев происшествия. Мужчины сразу же сообщили о случившемся в полицию и отправились в погоню за угнанной машиной. Получивший информацию о преступлении экипаж ДПС заметил автомобиль, который хаотично передвигался по парковке ТЦ «Макси».
 
На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не реагировал.
 
Пытаясь скрыться, горе-угонщик не справился с управлением и врезался в опору козырька у одного из входов в торговый центр.
 

Экипаж ДПС, задержавший злоумышленника:
лейтенант Олег Михайлов и лейтенант Владимир Жигунов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил Сергея Щ. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего, взыскав с осужденного в счет возмещения морального вреда 20 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:49 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
угонщикполициясудугнал на светофореугнал автомобильсотрудники ДПС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков ждут не по сезону теплые выходные
Туляков ждут не по сезону теплые выходные
После жалоб на врачей в узловской больнице проведут проверку
После жалоб на врачей в узловской больнице проведут проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.