В Туле угонщик выгнал водителя из машины на светофоре: суд вынес приговор

Фото из архива Myslo.

Горе-угонщик, скрываясь от погони ДПС, тогда не справился с управлением и врезался в столб возле ТЦ «Макси».

Советский районный суд вынес приговор в отношении безработного жителя Нижнекамска (республика Татарстан) 40-летнего Сергея Щ. Он признан виновным в п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении потерпевшего).

Напомним, это дерзкое преступление случилось 26 января ранним утром. На улице Демонстрации автомобиль ВИС-234900 остановился на светофоре. Водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Сергей Щ. забрался в машину и заставил владельца выйти из салона.

Жертве помог один из очевидцев происшествия. Мужчины сразу же сообщили о случившемся в полицию и отправились в погоню за угнанной машиной. Получивший информацию о преступлении экипаж ДПС заметил автомобиль, который хаотично передвигался по парковке ТЦ «Макси».

На требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не реагировал.

Пытаясь скрыться, горе-угонщик не справился с управлением и врезался в опору козырька у одного из входов в торговый центр.

Экипаж ДПС, задержавший злоумышленника:

лейтенант Олег Михайлов и лейтенант Владимир Жигунов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил Сергея Щ. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего, взыскав с осужденного в счет возмещения морального вреда 20 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.