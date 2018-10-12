В Туле угонщик выгнал водителя из машины на светофоре: суд вынес приговор
Горе-угонщик, скрываясь от погони ДПС, тогда не справился с управлением и врезался в столб возле ТЦ «Макси».
Советский районный суд вынес приговор в отношении безработного жителя Нижнекамска (республика Татарстан) 40-летнего Сергея Щ. Он признан виновным в п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении потерпевшего).
Напомним, это дерзкое преступление случилось 26 января ранним утром. На улице Демонстрации автомобиль ВИС-234900 остановился на светофоре. Водитель не заблокировал двери, чем и воспользовался злоумышленник. Сергей Щ. забрался в машину и заставил владельца выйти из салона.
Пытаясь скрыться, горе-угонщик не справился с управлением и врезался в опору козырька у одного из входов в торговый центр.
Экипаж ДПС, задержавший злоумышленника:
лейтенант Олег Михайлов и лейтенант Владимир Жигунов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил Сергея Щ. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего, взыскав с осужденного в счет возмещения морального вреда 20 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.