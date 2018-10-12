В Тульской области бывшего полицейского обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей

Расследование скандального уголовного дела наконец-то завершено. Дело в суде. Жители суворовского поселка Ханино считают это пусть маленькой, но победой.

Обвиняемый по делу — бывший майор суворовской полиции Олег Копылов. Статья тяжкая — ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Этой истории уже три года – именно столько шло расследование по уголовному делу.

Напомним вкратце суть. Очень подробная статья — здесь.

Чуть больше трех лет назад жители суворовского поселка Ханино решили газифицировать свои дома. Собрались на сход, где доверили заниматься всеми вопросами, в том числе и денежными, своему соседу Олегу Копылову, тогда еще майору полиции. Он возглавил инициативную группу ханинцев, так как якобы «имел соответствующие знания и знакомства среди лиц, занимающихся газификацией жилых домов».

Кадр из видео деревенского схода.

Жители решили скинуться по 15 000 рублей с каждого домовладения для оплаты договоров с проектными организациями. 116 жителей поселка собрали 1 980 000 рублей и передали казначею, а казначей — Копылову.

Полицейский оплатил 500 000 рублей за выполнение топографо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Уже в середине октября на собрании инициативной группы полицейский отчитался о первом этапе своей работы.

Но потом всё вдруг заглохло. Никаких работ никто в Ханино не проводил, по телефону инициативной группе майор говорил, что готовить договор проектирования рано. И лишь в феврале(!) жители случайно узнали от топографов, что, оказывается, «отказались заключать договор на проектирование».

Ханинцы поставили полицейскому ультиматум: либо заключаешь договор и вносишь деньги, либо возвращай всю сумму жителям!

Но Олег признался: денег нет, он передал деньги «на хранение» своей знакомой — риэлтору Екатерине Д.

Жители написали заявление в полицию и следственный комитет. Сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) назначили проверку.

Жители считают, что полицейский просто «крутил» их деньги, отдав их риэлтору под проценты. Но он это отрицал.

Многочисленные проверки в различных ведомствах продолжались, но толку от этого не было. После разгромной статьи на Myslo стало известно, что майора уволили из органов. Уголовное дело возбудили в июне 2016 года, а спустя год приостановили как «глухарь» — подозреваемые якобы не были установлены.

Дело то приостанавливали, то снова возобновляли. Потерпевшие долго обивали пороги компетентных структур. Попали на прием и к Александру Старикову, руководителю регионального следственного управления СК РФ. Он , выслушав жителей, дал указание дело возобновить и провести качественное расследование, которое держал под контролем. И в этот раз всё получилось.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области, «в результате преступных действий обвиняемого денежные средства в сумме 1 480 000 рублей, то есть в особо крупном размере, были противоправно и безвозмездно им изъяты у 116 жителей пос. Ханино». Копылова арестовали, он ждет суда уже в СИЗО.

К слову, в ходе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый не возместил причиненный потерпевшим ущерб. В качестве обеспечительной меры следователи подготовили и направили в суд ходатайство об аресте земельного участка, принадлежащего Копылову. Указанное ходатайство удовлетворено судом.