После жалоб на врачей в узловской больнице проведут проверку
Лечебное учреждение посетят минздрав и прокуратура.
Ранее Myslo писал, что жители Узловой жалуются на районную больницу — на качество оказания медпомощи врачами. По фактам, указанным в статье, началась проверка.
- В связи с обращениями жителей Узловского района министерством здравоохранения Тульской области будет проведен ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи в ГУЗ «Узловская районная больница». Результаты служебной проверки и организационные выводы будут доведены до сведения заявителей в установленные законодательством сроки, — сообщили Myslo в минздраве.
Также по поручению прокурора Тульской области Романа Праскова проверку проведет и прокуратура.
В редакцию Myslo за помощью обратилась Татьяна Н., жительница Узловой. Женщина попросила предать огласке историю, участницей которой стала ее пятилетняя дочь Алина (имена изменены).
- 20 сентября я с двумя детьми шла из районной больницы домой. Возле дороги мы остановились, подождали, когда загорится зеленый сигнал светофора. И тут случилось неожиданное — старшая дочка выскочила на проезжую часть, где ее сбил автомобиль. Всё произошло у меня на глазах. Скорую вызывать я не стала — мы находились рядом с больницей. Договорились с водителем, что он припаркует машину и придет в лечебное учреждение.
В приемном покое я сказала медикам, что ребенка сбил автомобиль. Они поинтересовались, нужно ли вызывать сотрудников ГИБДД. Я им ответила, что мне всё равно, только позовите поскорее врача, чтобы дочку осмотрели, — рассказывает Татьяна.
Пришла женщина-врач, осмотрела ребенка и, по словам Татьяны, начала возмущаться: «Вы понимаете, что из-за таких, как вы, губят водителей? Теперь его из-за вас лишат прав».
- Ее больше интересовала судьба водителя, чем ребенка! — возмущается Татьяна. — Я всё понимаю, ни в коем случае не снимаю с себя ответственность за произошедшее, но врач должен быть врачом, а не судьёй! Алине сделали рентген и сказали, что у нее ушиб спинки носа. Я всем врачам рассказывала, при каких обстоятельствах Аля получила травму. Но в диагнозе нам написали, что дочка упала на улице. Когда мне сказали, что у Алины ничего серьезного, водитель ушел. Врачи у меня спросили, буду ли я вызывать сотрудников ГИБДД, на что я ответила: «Я никак поступать не буду, мне сейчас не до этого» и ушла домой.
Однако вечером у ребенка ухудшилось самочувствие: Алина стала плаксивой, вялой. После разговоров с мужем мама девочки решила сообщить о факте ДТП в ГИБДД. Также на следующий день ребенка вновь привели на прием к врачу.
- Но травматолог лишь продублировал диагноз и сказал, что ничего страшного с дочкой не происходит. Я решила записаться на прием к невропатологу в Новомосковск, так как наш местный врач был в отпуске. Запись была лишь через три дня. Мы столько времени потеряли!
В Новомосковске врач осмотрел Алину и поставил диагноз — сотрясение мозга. Ребенку сделали МРТ в Туле. Тогда выяснилась еще одна шокирующая деталь — у малышки подозрение на перелом височной кости.
- Почему медики Узловской районной больницы не хотят добросовестно исполнять свои обязанности? Почему они не только не подсказали, что нужно сразу, не тратя драгоценного времени, лететь, бежать, спешить делать дополнительное обследование, ведь их «всё хорошо» может стоить здоровья ребенку, но и не потрудились сделать то, что им положено в данной ситуации: сообщить в полицию? Почему растерянный, раздавленный болью за произошедшее с ребенком родитель должен обегать платных специалистов, чтобы быть уверенным, что с малышом действительно все хорошо и его здоровью ничто не угрожает? — спрашивает Татьяна.
Женщина написала жалобу в минздрав Тульской области и прокуратуру. Кстати, решением суда водителя, сбившего девочку, лишили прав на один год за оставление места ДТП.
Отметим, что в редакции Myslo имеются все документы, подтверждающие диагноз девочки.
Отметим, это уже не первый случай, когда местные жители жалуются на Узловскую районную больницу. Свою историю корреспонденту Myslo рассказала Наталья Морозова. Женщина пожаловалась на действия главврача.
1 сентября в поселке Партизан произошел несчастный случай — восьмилетний мальчик получил серьезную травму во время игры на карусели. Ребенку отрезало фаланги пальцев. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Мальчика обследовали в Узловской районной больнице. Случаем заинтересовалась прокуратура. И по результатам проверки главврачу было внесено представление.
Сотрудники больницы, кстати, снова не сообщили о травме ребенка в правоохранительные органы. Врачи аргументировали это тем, что полученная травма не входит в перечень травм, утвержденных приказом Минздравсоцразвития, о которых медучреждения обязаны сообщать в органы внутренних дел.
Однако доводы врачей прокуратура посчитала необоснованными, поскольку, учитывая тяжесть полученной ребенком травмы, объективная оценка способа ее получения, наличие при ее получении вины других лиц, медицинскими работниками учреждения дана быть не могла.