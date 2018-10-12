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За порядком в Туле в выходные проследят дежурные
Фото из архива Myslo.

За порядком в Туле в выходные проследят дежурные

По всем вопросам туляки могут обратиться в ЕДДС.

13 октября в Туле дежурит заместитель начальника управления экономического развития Королев Владимир Анатольевич.

14 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по жизнеобеспечению Яковлев Иван Владимирович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:02 +1
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