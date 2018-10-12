За порядком в Туле в выходные проследят дежурные

Фото из архива Myslo.

По всем вопросам туляки могут обратиться в ЕДДС.

13 октября в Туле дежурит заместитель начальника управления экономического развития Королев Владимир Анатольевич.

14 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по жизнеобеспечению Яковлев Иван Владимирович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.