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Туляки могут сдать биометрические данные для получения банковских услуг

Туляки могут сдать биометрические данные для получения банковских услуг

Нововведение позволит совершать различные операции с помощью удалённой идентификации.

Банк России разработал специальную карту точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрические данные. Впоследствии это позволит пользоваться банковскими услугами, не выходя из дома.

Уже сегодня туляки могут сдать свои биометрические данные в офисах кредитных организаций, находящихся на обоих проспектах, а также на улице Октябрьской. Сотрудник банка зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

«В дальнейшем человек сможет дистанционно открыть вклад или сделать перевод из дома в любом банке, входящем в систему удалённой идентификации. Для этого ему нужно будет подтвердить свои данные с помощью смартфона или компьютера с камерой и микрофоном», – отметил управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков.

Процедура сбора биометрических данных для пользователя является бесплатной и будет осуществляться только с согласия клиента. С 30 июня сбор биометрических данных доступен более чем в 400 точках банковского обслуживания в 140 городах России. До конца 2019 года 100% банков и их подразделений должны предоставлять услуги по удаленной идентификации.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 −2
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