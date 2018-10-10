В Липках на двух улицах не отапливаются дома

Власти обещают, что в домах появится тепло в течение двух дней.

В редакцию портала Myslo обратился пенсионер Игорь Егорович, житель дома по ул. Максима Горького в Липках. Он рассказал, что до настоящего времени в его доме нет отопления.

Глава администрации Липок Владимир Демин сообщил, что тепло не дали из-за перекладки теплотрассы в городском парке, работы пока продолжаются.

– В связи с высоким износом сетей на уровне правительства Тульской области было принято решение о перекладке 500 метров тепловых сетей, которые проходят через парк. Это позволит провести отопительный сезон без аварийных ситуаций. Сегодня работы будут завершены и завтра начнется заполнение систем, – рассказал Демин.

Из-за работ, проводимых в парке, отопления пока нет в шести домах по ул. Максима Горького. Демин отметил, что сама котельная, от которой должно поступать тепло в дома, работает, но из-за перекладки труб одна из ветвей пока перекрыта. Остальные дома от котельной отапливаются в нормальном режиме.

Также нет отопления и в домах по улице Гагарина. Это, по словам администрации, было связано с капитальным ремонтом котельной. На данный момент работы завершены и началось заполнение системы.

– Завтра в дома по ул. Гагарина дадут отопление, – уточнил глава администрации Липок.