В Туле вышел новый поэтический сборник Екатерины Картавцевой

И действительно, автор то предлагает читателю прогулку по заброшенному дому, где в каждом углу вас ждут полные воспоминаний старые вещи, то приглашает на концерт русского романса.

Кто не успел позабыть, как всё это было, в предельно урбанизированном мире, тот нашел свою книгу.

Чтение стихов сегодня стало уделом очень немногих. Поэзия – самая сложная форма речи, требующая включенности, погружения. А современный человек всё теперь делает даже не на бегу, а в прыжке. И потому наспех слепленные детективчики – часто единственное наше чтиво… «Как в небе самолеты заправляют,/ Так мы любить готовы – на лету» – говорит Картавцева об отношениях между людьми.

Но так же поверхностно мы относимся и к себе самим. Потому что на самом-то деле поэзия терапевтична, питательна – в ней пульсируют ритмы Вселенной. И вдумчивое чтение только прибавит сил. Автор, творческая жизнь которого пришлась на «стальной век русской поэзии», работает на перспективу. Для этого надо обладать немалым мужеством. Когда-нибудь все обязательно вернется на круги своя, Екатерина Картавцева в этом нисколько не сомневается:

Может, рукописи и горят,

Что подеется песне изустной?

Тучи молниями сорят

Над забытой рекой захолустной,

И зовет осиянная даль,

Где закатная рдеет порфира…

Что поэзии Божьего мира

Преходящая бренная сталь!

За два последних года у Картавцевой вышли два полновесных поэтических сборника: «Весеннее обострение» и «Обернись» – по полторы сотни стихотворений в каждом. Оформлены они в одном стиле, поскольку это, на самом деле, первые книги небольшой авторской серии. Третья с рабочим названием «Вне зоны доступа», если Бог даст, появится в будущем году.

Все три книги совершенно разные, и не только потому, что стихи не переходят из одной в другую. Каждая новая книга дает новый срез жизни человеческого духа, каждая интересна по-своему. Третья к тому же еще и автобиографична – в книгу войдут мемуары в стихах. Похожего проекта в Туле до сих пор не было. А уж что поэзия такого уровня – чрезвычайная теперь редкость, так это – безусловно. В этом году Екатерина Картавцева стала лауреатом премии главы муниципального образования город Тула «Истоки». Мы поздравляем автора и с премией, и с выходом новой книги. Пусть вдохновение никогда Вас не покидает!