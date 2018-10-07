Сотрудники тульского Управления МЧС проводят квесты в школах

В средней общеобразовательной школе №10 города Ефремова сотрудники МЧС провели квест-игру. В мероприятии приняли участие ученики с 4 по 11 классы.

Началось мероприятие эвакуацией из здания и ознакомлением со спасательной техники, после чего дети, разделившиеся на команды, приступили к прохождению квеста.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Евгений Павлов и психолог отряда Анастасия Прокопова заранее разработали ряд заданий, связанных между собой общей темой — безопасностью жизнедеятельности.

Школьникам предстояло быстро и правильно надеть защитный костюм, боевую одежду пожарного, противогазы, светоотражающие костюмы, продемонстрировать на манекене правильный алгоритм оказания первой помощи, вынести пострадавшего из зоны условного заражения, точно забросить спасательный круг, а также ответить на вопросы викторины.

Детям понравилось участвовать в увлекательной обучающей игре, а сотрудники МЧС отметили, что подобная форма «преподавания» имеет несомненное преимущество по способу подачи материала.

По итогам прохождения квеста сотрудники МЧС определили лучших и наградили отличившиеся команды.