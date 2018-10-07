8 октября Тулу ждет масштабное отключение электроэнергии

8 октября с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

ул. Приупская, 1-а, 1-г, 1,

пр. Ленина, 50, 50-а, 46, 52,

ул. Л. Толстого, 87,

ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,

ул. Гоголевская, 51-а,

Красноармейский пр., 46, 48, 52, 50,

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1;

пер. Циолковского, 22

ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19;

пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),

пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.);

ул. Попова, 24-35-а,

ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,

ул. Курковая, 30-70 (чётн.),

ул. М. Горького, 210,

ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),

ул. Дульная, 31-в, 29.

В этот же день, но с 9.00 до 17.00 свет отключат здесь: