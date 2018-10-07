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8 октября Тулу ждет масштабное отключение электроэнергии

8 октября Тулу ждет масштабное отключение электроэнергии

Тульское АО ТГЭС сообщает о плановых отключениях.

8 октября с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • ул. Приупская, 1-а, 1-г, 1,
  • пр. Ленина, 50, 50-а, 46, 52,
  • ул. Л. Толстого, 87,
  • ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
  • ул. Гоголевская, 51-а,
  • Красноармейский пр., 46, 48, 52, 50,
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1;
  • пер. Циолковского, 22
  • ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19;
  • пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
  • пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.);
  • ул. Попова, 24-35-а,
  • ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29.

В этот же день, но с 9.00 до 17.00 свет отключат здесь:

  • ул. Баженова, 28-а, 24, 26, 26-а, 28, 30,
  • ул. Кутузова, 23, 27,
  • ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,
  • Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.); 6-й пр., 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.); 7-й пр., 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12,
  • п. Михалково: ул. Донская и ул. Саратовская,
  • ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.),33-41 (нечётн.),
  • ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12.
сегодня, в 12:30 +1
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