8 октября Тулу ждет масштабное отключение электроэнергии
Тульское АО ТГЭС сообщает о плановых отключениях.
8 октября с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- ул. Приупская, 1-а, 1-г, 1,
- пр. Ленина, 50, 50-а, 46, 52,
- ул. Л. Толстого, 87,
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- Красноармейский пр., 46, 48, 52, 50,
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1;
- пер. Циолковского, 22
- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19;
- пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.);
- ул. Попова, 24-35-а,
- ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
- ул. М. Горького, 210,
- ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
- ул. Дульная, 31-в, 29.
В этот же день, но с 9.00 до 17.00 свет отключат здесь:
- ул. Баженова, 28-а, 24, 26, 26-а, 28, 30,
- ул. Кутузова, 23, 27,
- ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,
- Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.); 6-й пр., 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.); 7-й пр., 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12,
- п. Михалково: ул. Донская и ул. Саратовская,
- ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.),33-41 (нечётн.),
- ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12.
Другие статьи по темам
Место