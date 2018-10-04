Владимир Груздев разъяснил поправки в закон об уголовной ответственности за репосты

Председатель правления Ассоциации юристов России выступил в программе «Утро России» на телеканале «Россия 1» с комментарием о поправках в закон.

Президент России Владимир Путин внес поправки в закон об экстремизме. Речь идет о лайках и репостах в интернете. Цель поправок — исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» разъяснил суть поправок в статью 282 УК РФ.

- Постановление Пленума Верховного суда, которое было принято совсем недавно, говорит о том, что необходимо доказать вину и умысел. Инициатива Президента вводит административную ответственность. Если человек совершил деяние, предусмотренное статьей 282 УК РФ, впервые, на него накладывается наказание. На физических лиц — штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательные работы, на юридических — от 250 до 500 тысяч рублей. Это новая норма. Соответственно, если в течение календарного года вы совершаете повторное деяние, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ.

По словам Владимира Груздева, если умысел не был найден, то привлечь к административной и уголовной ответственности не получится.

- Верховный суд дал исчерпывающие объяснения. Если человек принимает участие в экстремистских организациях, если привлекался к административной ответственности, если делает с определенным умыслом и определенным долей цинизма, тогда уголовная ответственность будет наступать.

Какой срок давности этих деяний?

- В целом по 282 статье срок давности шесть лет. Ранее следователи шли на некоторую хитрость — раз размещено в СМИ и в соцсетях и не удалено, значит это длящееся преступление. Сейчас этой проблемы не будет. Потому что уголовная ответственность будет наступать только в том случае, если ранее была административная.

Владимир Груздев привел пример, в каких случаях нельзя привлекать к ответственности.

- Допустим, если вы посетили музей Победы, сделали фотографию — там же тоже много предметов со свастикой. И вы разместили ее на своей странице в соцсетях. Подобного рода фотографии и картинки не должны квалифицироваться как представляющие серьезные угрозы для основ конституционного строя. Это наша история.

Но важное уточнение. Председатель правления АЮР считает, что если человека всё же привлекли к административной ответственность, для него это звоночек, и он должен быть внимателен в своих действиях.