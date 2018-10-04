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Тульская область вошла в пятерку регионов с самой высокой смертностью
Фото из архива Myslo.

Тульская область вошла в пятерку регионов с самой высокой смертностью

Специалисты ОНФ и фонда «Здоровье» проанализировали данные Росстата о количестве погибших в регионах России по итогам первых семи месяцев 2018 года.

Эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда «Здоровье» проанализировали демографические данные за первые семь месяцев 2018 года и выявили регионы с самой низкой и самой высокой смертностью.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 23 субъекта РФ смогли добиться снижения смертности. Лидерами стали Республика Ингушетия (2,8 случая на 1000 населения), Чеченская Республика (4,5) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8).

Эксперты констатируют, что в 55 регионах этот показатель, к сожалению, наоборот вырос.

Первое место в печальной статистике занимает Псковская область (18 случаев на 1000 человек), второе — Тверская область (17,7); на третьем — Новгородская область (17,2).

В пятерку регионов с самой высокой смертностью вошла также Тульская область. Показатель нашего региона — 16,6 случая на 1000 населения.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:28 +2
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