Тульская область вошла в пятерку регионов с самой высокой смертностью

Эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда «Здоровье» проанализировали демографические данные за первые семь месяцев 2018 года и выявили регионы с самой низкой и самой высокой смертностью.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 23 субъекта РФ смогли добиться снижения смертности. Лидерами стали Республика Ингушетия (2,8 случая на 1000 населения), Чеченская Республика (4,5) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8).

Эксперты констатируют, что в 55 регионах этот показатель, к сожалению, наоборот вырос.

Первое место в печальной статистике занимает Псковская область (18 случаев на 1000 человек), второе — Тверская область (17,7); на третьем — Новгородская область (17,2).

В пятерку регионов с самой высокой смертностью вошла также Тульская область. Показатель нашего региона — 16,6 случая на 1000 населения.