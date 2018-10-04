В Туле здоровый ребенок заболел аутизмом: нужна помощь

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анастасия Невзорова, мама маленького Миши.

- Сейчас Мише 3,5 года. Сын родился здоровым. Всегда был очень активным — уже с 9,5 месяцев сам начал ходить, рано начал говорить, постоянно рассматривал картинки в книжках и очень любил, когда ему читали. В 1,5 года мы сделали плановую третью прививку АКДС, после нее сын изменился до неузнаваемости — резко откатился в развитии. У Миши появились стереотипные движения, он начал в ряд выстраивать игрушки, перестал разговаривать, стал ходить на цыпочках. Мы обратились к ортопеду. После всех анализов он сказал, что это не физиологическая, а психическая проблема, — рассказала Анастасия Невзорова.

За четыре месяца Анастасия с маленьким Мишей обошли массу врачей — от невролога до психиатра. Сначала малышу поставили диагноз «задержка речевого развития», затем — «расстройство аутистического спектра». Год назад Мише поставили окончательный диагноз — «аутизм». С тех пор раз в полгода малыш проходит реабилитацию в тульском Центре детской психоневрологии, помимо этого постоянно занимается с дефектологом и логопедом, каждую неделю посещает валеоцентр.

- Результаты лечения налицо — Миша начал смотреть в глаза, говорит отдельные слова, указательным пальчиком показывает на то, что ему нужно, начал идти на контакт. Это большой прогресс. Но малыш до сих пор ходит на цыпочках. При правильном лечении эту проблему можно решить, — продолжает Анастасия Невзорова.

Прогресс в развитии Миши и его социализации возможен. Для этого ребенку нужно пройти несколько курсов реабилитации в Детском центре реабилитации «Риацентр» в Самаре.

- Один курс стоит 53 000 рублей. Для нас эта сумма значительная, в семье работает только муж. Мы обратились за помощью в благотворительный фонд «Вместе детям», они согласились оплатить нам первую реабилитацию, всего же их нужно как минимум три. Каждый курс длится три недели и строится по принципу дневного стационара. То есть нам придется снимать в Самаре квартиру, а это около 30 000 рублей. Мы просим откликнуться всех неравнодушных туляков. Врачи говорят, что мы перспективные! Если все пройдет хорошо, то Миша сможет ходить в обычный детский садик и даже учиться в общеобразовательной школе. Врачи говорят, что такие детки очень одаренные, но в какой-то отдельной сфере — среди аутистов много художников, IT-специалистов… Недавно я узнала, что Энштейн тоже был аутистом. Миша очень любит чистить зубы, возможно, он станет прекрасным стоматологом, — говорит мама мальчика.

Реквизиты для перечисления:

Сбербанк России

Получатель: Невзорова Анастасия Константиновна.

Счет: 40817810866000588035

Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула

ИНН Банка получателя: 7707083893

БИК: 047003608

Корреспондентский счет: 30101810300000000608

Код подразделения: 4086040110

Адрес подразделения банка по месту ведения счета карты: г. Тула, ул. Демонстрации, 2.